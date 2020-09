Turistas que visitan Mocorito acatan indicaciones del Sector Salud

Mocorito, Sinaloa.- El director de Turismo del municipio de Mocorito, informó que en estos momentos se ha registrado que el 80 por ciento de los visitantes están haciendo lo propio y usan el cubrebocas.

“El movimiento que se está dando en Mocorito es viernes, sábado y domingo y entre semana está más tranquilo. Me he estado dando a la tarea de vigilar el casco histórico para ver el comportamiento de los turistas y me he dado cuenta de que la mayoría ya porta el cubrebocas”.

Aseguró que un 80 por ciento son los que cumplen y que no todos lo traen pero la mayoría sí. Comentó además que él está realizando también trabajo de investigación con los restauranteros, quienes les han externado que efectivamente la mayoría de los que arriban a consumir han tomado las medidas pertinentes.

Por último invitó a que las personas que acuden al Pueblo Mágico hagan caso y con esto se eviten más contagios en el municipio para que los lugares de atractivo turístico puedan seguir abiertos al público.