Tutores de Salvador Alvarado con incertidumbre en la salud y la educación de sus hijos

Guamúchil, Sinaloa.- Algunas madres de familia de Salvador Alvarado han expresado la incertidumbre que sienten con este posible regreso a clases, debido a que consideran que sus hijos no están avanzando educativamente desde casa de la forma que se esperaba, pero por otro lado también tienen el temor de que los pequeños se contagien de Coronavirus en las aulas de los planteles debido a que consideran que las instituciones no cuentan con las condiciones adecuadas para ingresar a tanto alumno al mismo tiempo.

Lizbeth Gerardo López, mamá de un alumno de primer grado de primaria, dijo que en su experiencia no había mucho avance debido a que no se les presta la misma atención a los alumnos y es por eso que considera que sí deberían de regresar a la escuela.

“Mi hijo no ha avanzado casi nada y es que es muy diferente la dinámica de estudiar en casa porque ellos no cuentan con interacción de lo contrario deben de trabajar solos y eso les cansa”.

Pese a lo anterior mencionado también destacó que siente temor de que los alumnos estén en un lugar que no cuentan con el espacio suficiente para atender a tantos niños.

De igual manera la señora Irma Angulo Higuera, expresó que ella no enviará a su hija a la escuela hasta que la situación mejore y esto es debido a que asegura que cuando el semáforo está en verde todos se confían y es cuando se llegan los repuntes y no quiere que su pequeña se contagie porque pese a que se dice que los niños son más resistentes al virus no quiere exponer de ninguna forma a su familia.

“Yo a mi hija no la voy a mandar a la escuela porque creo que no es tiempo, claro que aún no se define bien si este regreso sea verdadero o solo se busque la reacción de los padres de familia, pero yo en lo personal no dejo que salga mi hija de casa a menos que valla bien protegida y que no se valla a bajar del carro, por lo que no estoy dispuesta a que valla a una escuela en donde va haber cientos de niños”, comentó.

Por último Karina Zepeda Lugo, afirmó que sería una irresponsabilidad de parte de las autoridades educativas si deciden que los alumnos regresen a las clases presenciales porque dicen que no hay espacio suficiente para que los alumnos tomen sana distancia.

“En los salones no tienen sana distancia y menos en el recreo, ahí es donde más contacto habrá”, finalizó.