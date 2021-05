Un comité ciudadano en Salvador Alvarado que revise el uso de los recursos, propuso Jesús Alfredo Gaxiola

Sinaloa.- El candidato Jesús Alfredo Gaxiola considera que los recursos públicos son sagrados y como tal se deben cuidar y transparentar por ello promete un gobierno cercano a la gente en Salvador Alvarado.

Se ha percatado de que la sociedad ya no cree en los partidos políticos porque a lo largo de la historia no se han transparentado los recursos públicos y debido a esas circunstancias propuso respetar todo lo que concierna al gasto de recursos formando un comité ciudadano ajeno al ayuntamiento para que vigilen los recursos públicos y se cercioren de cómo se apliquen, además que haya acercamiento y coordinación, mientras el comité ciudadano no autorice o le dé el visto bueno a una obra o gasto, no se realizará.

Buscará apoyo de la ciudadanía para que tengan certeza y que vean que el gasto es honesto, para que no haya obras que se realicen y no sean de calidad.

“Los recursos que se apliquen serán de manera efectiva y total, para que no culminen en construcciones como pavimentos y obras en malas condiciones” señaló.