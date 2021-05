Un gobierno con 5 ejes promete la candidata de PAS-Morena, María Elizalde en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- La candidata a la alcaldía de Mocorito, María Elizalde Ruelas, por la coalición PAS-Morena, ante el debate realizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), emitió para la población que trabajará bajo cinco ejes donde el bienestar, el desarrollo económico, servicios públicos, la infraestructura pública y el buen gobierno será por lo que se enfocará para el bien de la ciudadanía mocoritense.

Comentó que en cada y uno de los puntos trabajará arduamente para que se cuente con lo mejor en el municipio, exponiendo que en materia del desarrollo económico buscará generar un plan detallado, así como el sector agrícola contara con un programa y los servicios públicos se mejorarán como lo es el vital líquido que es de suma importancia.

La aspirante detalló tener la certeza de que el candidato a la gobernatura Rubén Rocha Moya, no los dejará de lado y contarán con su respaldo dando a conocer así que Mocorito no se debe de preocupar más.

Asimismo, resaltó que serán un gobierno que no robe, no mienta y sobre todo no traicionará a los mocoritenses por lo que trabajaran para consolidar al municipio como vanguardista y de bienestar.

