Un golpe al bolsillo aumento al pasaje del camión urbano

Guamúchil, Sin. Nos van a poner a dieta con el aumento que se avecina, respondió un trabajador, para ejemplificar el impacto que tendría en su familia la propuesta de 2 pesos de aumento al transporte urbano en el estado de Sinaloa. Todos los ciudadanos consultados reprobaron la nueva tarifa que se está revisando, porque sencillamente es golpe al bolsillo, dijeron.

Un alto porcentaje de la población de Salvador Alvarado utiliza el transporte urbano como medio de transporte. Y aquellos que cuentan con vehículo, también son usuarios ocasionales, como una medida económica ante el alto costo del combustible. En la consulta a diversos sectores de la población, padres de familia, madres solteras, trabajadores y estudiantes expresaron que esto vendrá a empeorar la difícil situación en que se encuentra la economía familiar, en especial a quienes tienen hijos estudiando y se trasladan en transporte, lo que en algunos casos equivale a cuatro camiones diarios por hijo, más los del padre o la madre. La ciudadanía afectada expresó su reprobación a esta nueva tarifa que se avecina.

El padre de familia Sinaí Bojórquez expuso que este incremento representa un atentado a la economía familiar. “Para los que tenemos hijos estudiando es una gran afectación. Repercute también en el gasto familiar, porque si de por sí no alcanza, ahora esos 2 pesos más vienen a dificultar la situación. Yo incluso dejo mi vehículo en casa para ahorrarme gasolina y uso el camión para moverme al trabajo, pero ahora con este posible aumento no me voy a ahorrar nada”.

Las familias que viven al día y cuentan con un bajo ingreso, un alto porcentaje utilizan el camión para trasladarse a los centros de trabajo y para trasladar a sus hijos a escuelas. Tal es el caso de la madre de familia y trabajadora, Claudia Lugo, que gasta diario 10 boletos. “Tengo dos hijos en secundaria, cada uno utiliza cuatro camiones, más los dos míos. Esto va a venir a complicar más la situación, porque con el sueldo no alcanza”. El mismo sentir fue manifestado por los padres de familia Benito Rivera y María Arce, que consideran una mala propuesta, pero dijeron, “aunque uno se oponga le suben, siempre lo han hecho así”.