"Un mejor salario es el reclamo de los trabajadores"

Guamúchil, Sinaloa.- Florencio Villa Gallardo, presidente de la CTM en la región del Evora, asegura que cerca de 5 mil trabajadores sindicalizados, divididos en los municipios de Mocorito, Angostura, Badiraguato y Salvador Alvarado están listos para realizar el tradicional desfile del día 1 de mayo y hacer públicos sus justos reclamos y peticiones.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

"Año con año nos manifestamos este día y hoy no será la excepción. Los trabajadores reclaman mejores salarios, una mejor atención en el Seguro Social, prestaciones de ley, el derecho a una vivienda ante Infonavit, entre otras cosas que ayudan a mejorar las condiciones de vida del empleado.

Todos los años hay novedades que de alguna u otra manera afectan al trabajador y hoy es el dia adecuado para alzar la voz y que el gobierno nos escuche.

Gracias a las manifestaciones que hemos hecho el gobierno si nos ha hecho caso en algunas cosas, pero en otras no y ahi es donde nosotros vamos hacer muy insistentes para que nos hagan caso, tal es el de los salarios mínimos, queremos que se corrija eso porque nada ayuda a la clase trabajadora, ya que gana muy poco y no le alcanza para cubrir sus necesidades", argumenta Florencio Villa.

Además agrega que siempre es una lucha permanente ante el Gobierno Federal y pide que se reúnan los diputados y senadores federales para que entre todos analicen el punto y no permitan que unos cuantos decidan el destino económico del trabajador mexicano.

Asimismo afirma que en el acto cívico se darán a conocer las inquietudes de la clase trabajadora.