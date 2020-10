Un muy feliz día a todos los médicos de la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Una hermosa y noble profesión es la que realizan día con día los médicos de la Región del Évora con el objetivo principal de salvar cada una de las vidas que se ponen en sus manos, es por eso que hoy, en el Día del Médico, se le hace un gran reconocimiento a cada uno de ellos, que ejercen tan bonita y noble profesión. La doctora Valeria Rodríguez Favela, quien lleva tres años desempeñando esta gran profesión, manifiesta que ella siempre supo que quería ser doctora, ya que le parece muy satisfactorio poder salvar vidas y también traerlas a este mundo.

Se necesita tener paciencia y mucha vocación para poder tratar con los pacientes, ser médico conlleva una enorme responsabilidad y demasiado trabajo a la vocación social y anteponer cada una de las necesidades de las personas que acuden ante ellos con algún problema de salud.

Rodríguez Favela externó que ha tenido un sinfín de anécdotas en este tiempo que lleva dedicándose al área de la salud.

La doctora Valeria Rodríguez. / Fotografía: EL DEBATE

“Una anécdota que recuerdo perfecto y es la primera que se me viene a la mente fue mi primera cirugía quirúrgica, en la cual entré un poco nerviosa al quirófano, pero el saber que en mis manos estaba la salud del paciente, realicé todo muy bien para que se recuperara pronto”, citó.

Son muchas horas de jornada las que realizan estos grandes profesionistas, quienes hoy, en tiempos de pandemia, arriesgan su propia salud para atender a los enfermos que lleguen a consulta, razón por la cual su profesión es aún más admirable, por la gran labor que están desempeñando día tras día.

“Desempeñar el cargo de doctora es algo muy importante, el estar en contacto todos los días con personas que acuden a ti para que les ayudes con sus problemas de salud, pero no todo el tiempo la familia de los pacientes, e incluso el mismo enfermo, actúan de buena manera para quien los está atendiendo, ya que se desesperan cuando la recuperación tarda, pero amo lo que hago y más aún cuando el paciente me dice muchas gracias por haberme curado doctora, mas no lo hago para que me agradezcan, sino porque es lo que más me gusta, ayudar a los demás”, dijo la doctora Valeria Rodríguez Favela.