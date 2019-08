Un peligro latente contar con armas en los hogares

Guamúchil, Sinaloa.- Manuel Ramón Dena Herrera, presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Municipal de Seguridad Pública, hace la invitación a la sociedad para hacer consciencia sobre el uso de armas de fuego y así evitar accidentes.

El uso de armas de fuego puede ser contraproducente, porque muchas de las personas que tienen este tipo de objetos no tienen los conocimientos para usarlas y, lejos de obtener un beneficio, puede ocurrir un hecho lamentable, debido a que no se tiene un lugar apropiado dónde guardar el arma para evitar que los menores puedan tomarla.

Dena Herrera informó que, en busca de prevenir este tipo de hecho, es que existe el programa de la Sedena para el canje de armas de fuego, el cual se viene implementando desde hace ya varios años a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública en relación con la donación de armas de fuego, con el fin de prevenir accidentes por el uso de éstas.

Mencionó también que al realizar cada año este programa se motiva a la ciudadanía para que hagan consciencia sobre la magnitud de esta situación, pues el programa consiste en canjear las armas que se tengan en casa para recibir un estímulo económico.

Tener un arma también podría deberse a que muchas personas no saben usarla adecuadamente, por lo que recomienda que quien no sabe usarlas, lo recomendable es no tenerlas, esto en base al programa de prevención de la Sedena y los ayuntamientos, que buscan la prevención para darle seguridad a las personas.

Afirma que, de acuerdo con la Constitución, toda persona puede tener un arma permitida para defensa personal.