Un sueño la casa de Amada Flores Moreno

Angostura, Sinaloa.- El rostro de la señora Amada Flores Moreno reflejó esa alegría que tuvo al ver su nuevo patrimonio. Aquel sueño que por largos años tuvo no solo de noche, sino también de día, se cumplió. Recibió de manera formal su vivienda, la primera en la región del Évora finalizada de parte de Sustentabilidad Humana, A.C.

“No hay palabras para describir lo que siento, son varias emociones. Duré varios años esperando en tener un cuartito, pero no me imaginé que sería una casa ya equipada y así de grande”, comentó la señora beneficiada. Indicó que no nada más será ella la beneficiada, pues tiene unos nietos y sobrinas que vivirán juntos bajo el mismo techo.

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE

Yo quiero decirle a la gente que investiguen bien, todavía existe gente buena como los de la asociación, es verdad que existen muchos estafadores, pero debemos confiar.

Por su parte, el presidente de Sustentabilidad Humana, A.C., Manuel Fabián Medina Rojo, indicó que en la actualidad se está construyendo un paquete de 32 casas, mismas que al inicio se tenía contemplado construirlas en una sola comunidad, sin embargo, actualmente se están entregando en todo el estado de Sinaloa.

“Las vamos a amueblar, pero no en estos momentos, porque con la dispersión por todo el estado, nos sale un poco más costoso. Somos una ONG (Organización no Gubernamental), respeto los aparatos gubernamentales, pero no somos de ellos.”

En referente al recurso, éste proviene del pago de impuestos, de ahí se hacen donaciones de empresas extranjeras y locales.

De igual manera, Manuel Fabián Medina Rojo explicó sobre la cuota que el beneficiado debe cubrir, la cual consta de 30 mil pesos, además de un pago de 2 mil 810 horas de trabajo comunitario, beneficiando a la ciudadanía.