Una casa y qué comer, lo que más desean de regalo esta Navidad en Angostura

Angostura, Sinaloa.- En casas hechas de cartón, elaboradas en conjunto con láminas negras, hule negro, entre otros materiales, es donde habita una de las 20 familias que se cuentan en el puerto La Reforma, Angostura viviendo en estas condiciones, según datos de Bienestar Social, y que sobreviven al frío que cala sus huesos. La temporada de lluvias se ha vuelto año con año una de las fechas más difíciles para todos, pero más para esta humilde familia, que pasa amargos momentos debido a que las gotas que caen se apoderan de su hogar sin poder hacer mucho al respecto, ya que no cuentan con recursos para una vida digna.

José María Montoya García, quien sostiene en cuerpo y alma a su amada esposa y a su pequeño nieto, que son su motor para salir adelante, ha habitado en una de ellas desde hace más de 20 años, que con gran sacrificio la construyó y que no fue de la noche a la mañana que la obtuvo, pues la misma necesidad fue que lo llevó a optar por ella y donde tiene sus historias, que las recuerda como si fuera ayer.

Unas pequeñas láminas de cartón son las que conforman el cuarto donde pasa sus días y noches, y lugar donde ha pasado altas y bajas, pero del que dice sentir un gran aprecio. “Mi casa está hecha de cartones, de lona, de hules y mallasombra, tiene cuatro capas, varias cosas me las dieron, por ejemplo, lo que tengo en el piso en el kínder lo quitaron y yo me lo traje y fue que lo puse, eso también me ayudó mucho”, citó. Las ráfagas de viento que azotan constantemente sus paredes hechas de cartón y láminas es lo que lo hacen despertar del sueño y volver a la triste realidad, que desearía cambiar por su bien y el de su misma familia, quienes a pesar de no contar con lo necesario como cualquier otra familia, le son fiel y se han quedado con él en todo momento, como la buena familia que son.

Son muchos los contratiempos que han enfrentado y carencias, y aun así, por el amor de salir adelante, sigue firme en su labor, que le ayuda a salir adelante y ver por su familia. Dedicarse a ser velador en el campo pesquero de su misma comunidad es lo que le ha permitido un poco llevar el alimento a su humilde hogar, siendo muchos años que se ha dedicado a ello y mismos que no han pasado en vano, pues el cansancio ya se le ha empezado a notar en su rostro, pero el amor por sacarlos adelante lo hace sacar día con día más fuerzas, sin importarle más al respecto.

Debido a su avanzada edad el señor ha pasado algunos contratiempos en cuanto a su salario, pero pese a ello no se ha rendido. Como un hombre que trabaja en lo que pueda con tal de ganar el peso es el señor José María, quien sabe hacer diversos trabajos, como albañilería, que pese a que es una labor muy pesada, ha demostrado que cuando se quiere, no hay imposible y todo se puede.

El juntar botes se ha vuelto una ayuda de ingresos, donde se le ve recorriendo la comunidad en su bicicleta en busca de ellos para poderlos vender y así lograr reunir más dinero para el alimento o la compra de pañales, leche del niño, quien sin saber nada de la situación en la que viven, pasea por alrededor de la casa con una gran sonrisa en su bello rostro.

Unas cuantas cobijas acogedoras y chamarras con las que cuentan, es con lo que logran pasar la temporada de frío, y que sin ello fuera más difícil. Pasar las noches no es una tarea nada fácil, pues a pesar de sufrir los estragos del clima, también las condiciones en las que duermen, al contar con unas camas viejas que están quebradas, y colchones que de igual manera no son nada confortables para ellos.

Unos frijolitos en ocasiones es el único alimento que llegan a probar durante varias horas, pues con los 300 pesos que gana a pulso y con mucho esfuerzo y dedicación siendo velador, no le son suficientes para poder comprar todo lo necesario y que les alcance a la semana. Tortillas, huevos, verduras, es poco de lo que alcanza a comprar su esposa Gloria Rivera Rosas, con lo que tiene que hacerlo rendir y que sin duda alguna se le hace muy complicado.

Con una voz firme, pero con una tristeza en su rostro, dice que el alimento es algo de lo que más le preocupa día a día, pues el dejar a sus seres queridos sin un bocado lo consume enormemente. “Hay muchas veces que no contamos con una comida, y de la misma necesidad quito prestado para llevar de qué comer, pero gracias a Dios ahorita no debo nada”, fueron sus palabras desgarradoras.

Con ello, la falta de alimento con el transcurso de los años se ha vuelto más creciente, por lo que anhelan no pasar ni un día más con hambre, y así como ellos, las familias restantes lamentablemente pasan la misma situación, sin saber qué hacer para conseguir el pan de cada día. El apoyo del Gobierno ha hecho que en ocasiones saquen de apuro a la familia, y ni se diga la misma ciudadanía, que brinda de su granito de arena.

La tristeza cada vez más embarga al señor al no contar con más dinero y brindarles a su esposa y a su nieto dónde pasar las noches más seguros, sin que sufran del frío o de las lluvias cuando es la temporada de ello. “A veces me dan ganas de llorar, es muy triste, qué le vamos a hacer, así nacimos... pobres”, dijo con lágrimas en sus ojos.

El vivir en una casa de cartón no es una tarea nada fácil, pues pese a que no cuentan las familias con grandes cosas de valores han sufrido robos, lo que los pone aún más inseguros. Diciembre es una de las fechas más esperadas por todas las familias, pero para la familia del señor Montoya García no es de la misma manera, pues como platillo principal que se dice tienen asegurado es soportar el frío, y es que no cuentan con nada seguro qué degustar en tan importantes fechas familiares.

Navidades sin un platillo es lo que han pasado en varias ocasiones, lo que los pone cada vez más tristes, pues volver a pasar por la misma situación provoca una enorme tristeza e imaginándose un apetitoso alimento en su mesa. Un hogar confortable para su pequeño nieto y su esposa es de lo que más anhela en esta época, en la que el frío se ha dejado sentir y que cada día cala más los huesos, que gracias a las acogedoras cobijas, lo soportan un poco.

Así como ellos, muchas más familias del campo pesquero La Reforma no cuentan con ningún bocado que les llene el estómago, con lo que tengan qué celebrar estas fiestas decembrinas. Una casita, como así la hizo llamar el señor “Chema”, es lo que más ha esperado por muchos años y que lamentablemente no se le ha hecho realidad, pero de la que dijo no perder la fe en que algún día podrá contar con ella, y donde no tendrán problema de que se les gotee en temporada de lluvias, que es como les pasa actualmente en la casita de láminas de cartón.

Tristeza es lo que embarga a la señora Gloria Rivera Rosas, esposa del señor José María Montoya García, quien ha pasado largos años de su vida a su lado pese a la triste condición en la que viven. “Es muy difícil vivir así, porque en ocasiones tiene uno y otras no, y más con mi nieto. En estos días ya no vamos a tener tortillas para la comida, y no sabemos cómo le vamos a hacer para darle de comer al niño. Para comprar los pañales y la leche he tenido que pedirle prestado a un señor que siempre me ayuda, y no nada más a mí, sino a muchas familias”, expresó muy agradecida.

Decenas de familias viviendo en esas condiciones se cuentan en Angostura, pero en especial en La Reforma, ya que en información del Coneval, en el municipio de Angostura la comunidad con más marginidad es dicha población, entrando a la vivienda del señor ‘‘Chema’’, como es conocido por todos los habitantes, que a simple vista cuenta con muchas carencias y que sin duda alguna es una casa de tantas que necesita ser tomada en cuenta para que se les convierta en una resistente, donde pueda crecer el pequeño sin temor alguno y sin tantas dificultades como las que han estado viviendo sus abuelos. El combate a la pobreza desde el inicio de la campaña del presidente municipal Miguel Ángel Angulo Acosta ha sido su prioridad, y fue justamente en su toma de protesta que le expresó a los habitantes que lucharía por lograrlo, al contar con muchas familias que lamentablemente duermen bajo un techo de lámina de cartón o hasta de hule negro.