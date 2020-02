Una lucha de sobrevivencia en la sierra sinaloense

Mocorito, Sinaloa.- En casas hechas a base de ladrillos y adobe es como viven la mayoría de las familias que habitan en la comunidad Terreros de los Pacheco, perteneciente al municipio de Mocorito.

Estos hogares que fueron construidos en las faldas de los cerros con materiales poco resistentes. De la lluvia, el frío, el calor y todas las tempestades del clima los habitantes se refugian bajo el techo de sus hogares, el cual es de láminas de cartón, metálica y los menos afortunados solamente cuentan con hule negro como protección cuando cae la noche.

Terrero de los Pacheco está a punto de convertirse en pueblo fantasma debido a que muchas personas decidieron abandonar sus pertenencias y sus hogares para buscar un mejor refugio, ya que sus vidas ya no son seguras en este lugar por el peligro por el que han pasado y que ha dejado intranquilas a las personas. Pese a ello aún quedan alrededor de 12 familias, entre las que se encuentra la de la señora Yadira López López.

En su rostro se refleja el desespero de una madre que busca lo mejor para sus hijos y poder darles una vida con mejor calidad, pero esto se ve truncado por las carencias en la comunidad de donde son originarios y por la lejanía en la que se encuentran.

Para proveer el alimento deben recorrer varios kilómetros para llegar a un poblado llamado Los Letreros, que se encuentra a 15 minutos de distancia y es lo más cerca que cuentan para comprar la canasta básica, claro que esto solo es posible si consiguen un raite ya sea en carro o en alguna bestia, porque a pesar de que hay un camión que llega a esta comunidad solamente logra ingresar a una parte debido a que el camino se encuentra en pésimas condiciones e incluso hay ocasiones en las que no logra ni entrar, sin mencionar que el costo del pasaje es de aproximadamente 100 pesos, y para los ingresos de los vecinos sale muy caro.

Diariamente Yadira López debe ganarle al sol para comenzar su día y sacar a su hija adelante. Ella se despierta a las 6:00 horas para cocinar en un hornillo el desayuno que en la mayoría de las veces consiste en frijol y tortillas de maíz, mismo que ella siembra en un predio que está junto a su casa. Cuando los tiempos son buenos y las gallinas ponen desayunan huevos, si no, solo se conforman con probar un bocado de frijol.

En este lugar es muy común que los habitantes consuman en las tres horas del día frijoles, porque dicen que no hay más y es lo que más rinde.

Con mucho esfuerzo deben cocer sus alimentos en un hornillo que funciona con leña, la cual deben ir a cortar ellos mismos al monte.

Aquí cocinamos en puro hornillo porque no tenemos estufa”, citó.

Por fuerza mayor la familia de Yadira tuvo que dejar el lugar que los vio nacer, al paso del tiempo decidieron regresar, pero para su sorpresa encontraron algunos desperfectos en su hogar, lo cual les impide habitar nuevamente su casa y se ven obligados a compartir el techo con una vecina que les ha dado su apoyo, ya que no cuentan con energía eléctrica porque se dice que les robaron el cable que les proporcionaba este servicio.

“Son alrededor de 100 metros los que me robaron de cable y es por eso que no puedo dormir en mi casa por el momento porque me da temor el que estemos mi hija y yo solas a oscuras”, citó.

Con una gran tristeza expresó que vivir en un lugar tan alejado es muy complicado y difícil de sobrellevar y que con mucha batalla han logrado hacer las cosas.

“Aquí se batalla mucho por todo, sufrimos demasiado y nos tenemos que aguantar todo esto porque no se puede hacer nada”, manifestó López López. En este humilde hogar se pudo apreciar en la entrada la puerta de madera que mide aproximadamente arriba del metro y para entrar se deben agachar. Siguiendo de frente al interior de la vivienda se encuentra un refrigerador y al fondo una mesa de madera. En este hogar no se conocen las ventanas de cristal, solamente cuentan con un espacio en donde ponen unas rejillas para que el aire entre.

Estas personas viven con la esperanza de que un día el destino los bendiga con un buen empleo, alimentos suficientes y buena salud para salir adelante y jamás volver a pasar hambres y penurias causadas por la pobreza aguda que se tiene por vivir al margen de la civilización.

Lo más grave es cuando las personas originarias de este lugar se ven ante una situación que afecta su salud porque deben trasladarse a alguna comunidad donde sí haya quien los atienda.

Los habitantes todos los días están expuestos a diversas situaciones que complican la adquisición tanto de productos como de servicios, los cuales deben tener con facilidad para una mejor calidad de vida.

Las necesidades que más apremian a esta familia es el hecho de que no se pueden trasladar tan fácilmente, además la hija de la señora López López no asiste a la escuela secundaria debido a que no cuentan con un maestro que imparta clases, por lo que solamente se dedica al hogar junto a su mamá, es por este motivo que hicieron un llamado a las autoridades educativas y municipales para que les puedan ayudar en lo que esté al alcance de ellos.

“Pedimos que nos ayuden con el maestro porque no pueden andar los jóvenes sin estudiar, eso es muy importante”, agregó.