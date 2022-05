Una necropsia se basa en protocolos pero también en la verdad: Pablo Sánchez Rivera

Guamúchil, Sinaloa.- Un cuarto frío, los guantes en las manos y el bisturí sobre la piel muerta. “Es un método científico”, es lo que se repite un médico forense antes de abrir un cadáver, y empezar a cortar. Cuando una persona fallece de manera violenta los médicos forenses son los llamados para determinar la causa de muerte. No importa la hora ni el día, deben acudir al llamado, y tras una serie de procedimientos clínicos, manifestar cuál fue la razón por la que una persona falleció.

La necropsia es un método científico que se utiliza para determinar la causa, y consiste en la apertura del cuerpo de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. El área craneal, la caja torácica y abdominal son las principales zonas que se examinan en busca de la razón de fallecimiento.

"Las autopsias se realizan a todas aquellas personas que murieron de una forma violenta", explicó Pablo Sánchez Rivera, perito y médico forense. Ya sea con arma de fuego, arma blanca, atropellamiento, ahogamiento, y todas las formas traumáticas de terminar con la vida de una persona, son el objeto de estudio de un médico forense.

“Para realizar una necropsia se requiere de conocimiento de anatomía humana, antes que práctica y experiencia”, expresó Sánchez Rivera. Con diligencia y respeto, el médico forense recibe el cuerpo en la sala de autopsias. Con la ayuda de diversos instrumentos ingresa a la cavidad craneana. Se abre de derecha a izquierda con un bisturí y se separa la piel del hueso.

Después con una sierra eléctrica se quita una parte de la bóveda craneana para que el encéfalo quede descubierto para su posterior análisis. Al llegar al tórax, continúa el procedimiento y se abre desde el mentón hasta la sínfisis del pubis.

Conforme se va bajando, se va extrayendo la grasa y se prepara para ingresar a las partes internas. Se separa el tórax a la altura de los cartílagos con un bisturí, después de quitar el esternón para que quede descubierto el tórax y el corazón para su revisión.

El procedimiento continúa con el abdomen, donde se revisa el hígado, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, el bazo y demás órganos para su observación. Tras analizar las entrañas del cadáver, los órganos son devueltos a su lugar y se cierra el cuerpo.

Cuando termina el trabajo del médico forense, empieza el trabajo de la casa funeraria, los llamados "embalsamadores", quienes se encargan de preparar el cadáver con una sustancia química conocida como formol, la cual permite inhibir el olor que desprende el fiambre para su posterior velación.

A las horas de la autopsia el cadáver empieza a presentar la descomposición de los tejidos y desprendimientos dérmicos, así como la inflamación y la emanación de olores penetrantes. “Si no se le aplica el químico, se descompone inmediatamente, y más con el clima que tenemos los sinaloenses, tan caluroso”, informó el médico Pablo Sánchez Rivera.

En el caso de feminicidios, los protocolos se deben seguir al pie de la letra, es un proceso prolongado que se debe realizar despacio y tranquilamente. Aunque sea evidente la herida de muerte, están obligados a revisar todo.

Factores a considerar para realizar una necropsia

Instrumentos . Bisturí, pinzas, sierra eléctrica y separadores son algunos de los instrumentos clínicos que se utilizan al momento de realizar una necropsia, los cuales deben estar en perfecto estado e higiene.

. Bisturí, pinzas, sierra eléctrica y separadores son algunos de los instrumentos clínicos que se utilizan al momento de realizar una necropsia, los cuales deben estar en perfecto estado e higiene. Duración . Con una experiencia de 21 años de trabajo en el área, el perito Pablo Sánchez Rivera dura alrededor de cuatro horas como máximo en realizar una necropsia y como mínimo cerca de dos horas.

. Con una experiencia de 21 años de trabajo en el área, el perito Pablo Sánchez Rivera dura alrededor de cuatro horas como máximo en realizar una necropsia y como mínimo cerca de dos horas. Tanato cronos . Los médicos forenses utilizan un método llamado “Tanato Crono Diagnóstico”, un procedimiento clínico que permite mediante estudios y parámetros diagnosticar la fecha probable de defunción.

. Los médicos forenses utilizan un método llamado “Tanato Crono Diagnóstico”, un procedimiento clínico que permite mediante estudios y parámetros diagnosticar la fecha probable de defunción. Ética profesional. Los médicos deben regirse rigurosamente por la ciencia forense, sin desviarse de ese método, con una conducta eminente científica, con base en los protocolos y en apego a la verdad.

Pese a que muchas personas no están de acuerdo en que se realicen este tipo de procedimientos, el médico forense Pablo Sánchez Rivera planteó que más que afectar al cuerpo de la persona, se le está ayudando. “Es lo que las familias quieren saber, la verdad de la incógnita, el porqué murió su familiar, y es lo que nosotros hacemos, ayudarles”, sostuvo. Al respecto, aseguró que no ha conocido a personas que no estén de acuerdo con esta práctica. “Sí debe de haber, pero solo lo hacemos para ayudar”, expresó.