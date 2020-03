Una pesadilla esperan los productores de garbanzo

Mocorito, Sinaloa.- Complicada describió la situación de los productores de garbanzo, Alfonso Acedo Sánchez, presidente del Comité Municipal Campesino en Mocorito.

“Pero tenemos la misma inversión, entonces nos pega bastante, no hay políticas públicas a favor estamos peor. Si estábamos mal con las políticas anteriores hoy ni siquiera de políticas. Está muy complicada la situación para los campesinos, hay un desánimo porque año con año nos la jugamos solos. Los gobiernos no están volteando al campo donde estamos los más pobres, los que producimos alimentos, los que no tenemos otra opción porque no nos dedicamos a la comercialización, no nos dedicamos a vender insumos, no nos dedicamos al comercio, nos dedicamos a la producción”, citó.

Aseguró que es mucho el tiempo que ellos realizan un esfuerzo y no tienen el resultado que ellos esperan.

Acedo Sánchez expresó que el costo de este grano oscila entre los 15 pesos, dependiendo de las condiciones en las que se dé y de las características de este, pero de ahí se va mermando.

Detalló que el precio de este producto debe ser mínimamente de 20 pesos el kilogramo.

El líder campesino señaló que las expectativas del garbanzo en esta ocasión estuvieron muy por debajo de lo que ellos tenían esperado.

“Nos la jugamos año con año para producir con mucho esfuerzo para tener una ganancia”, citó.

Externó que los productores sienten que están solos y que no hay políticas públicas que les estén beneficiando, que son el sector que no cuenta con una garantía de ganancia y que producen con exagerados esfuerzos y no hay ganancia.

Comentó que el año pasado y gracias a la gran voluntad de parte del Gobierno del Estado, del secretario de Agricultura, se logró apoyar a los productores de garbanzo.