Universidades de Guamúchil acomodan actividades al cierre del ciclo

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a la pandemia provocada por el Covid-19, en estos últimos días una de las preocupaciones de los jóvenes estudiantes que egresan de la preparatoria es el proceso de inscripción para ingresar a la universidad.

Dos de las universidades de esta ciudad de Guamúchil están preparándose para este proceso, pese a que una de ellas ya está fuera de tiempo porque se decidió aplazar y reasignar una fecha para este trámite debido a la contingencia sanitaria.

Bertha Ramona Castro Camacho, directora académica del Cesgac, informó que ante esta situación ellos están a la espera de respuesta, debido a que están incorporados a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc). Señaló que se está actuando conforme se están recibiendo las indicaciones.

“Ahorita lo que nos han mandado es el aplazamiento o diferente forma de capturar para becas del próximo ciclo escolar, pero oficialmente no nos han informado si va a haber modificación de calendarios. Nuestra fecha tentativa para iniciar el ciclo escolar es el 24 de agosto”, señaló.

Comentó que en estos momentos no se puede asegurar nada mientras que no se reciba alguna indicación oficial, y que pese a que son una escuela particular no hacen nada fuera de las normas con las cuales ellos se rigen, que son las normas de la Sepyc.

Detalló que están recibiendo vía telefónica y en línea las preinscripciones, pero el periodo para este proceso todavía no inicia.

Por su parte, Mario Soto Velázquez, director de la FCEAT, informó que para los jóvenes de nuevo ingreso a la Facultad está proponiendo que el día 15 de agosto se les aplique el examen de ingreso a través del Centro Nacional de Evaluación. Cabe mencionar que estaba programado para el día 23 de mayo.

“Como estos jóvenes hicieron su proceso de preinscripción en línea, estamos a la espera de que ellos entreguen su documentación, hasta que la universidad vuelva a aperturar los accesos con las precauciones necesarias atendiendo las indicaciones del Sector Salud.

Por último Mario Soto Velázquez, director de la FCEAT, informó que han hecho una reasignación de las actividades.





