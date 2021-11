¡Urge! Claman por un semáforo en el cruce de la Enrique Dunant en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Miedo y desconfianza es lo que tienen los conductores al circular por el cruce de la calle Enrique Dunant por la carretera Guamúchil-Mocorito debido a que al no existir algún tipo de señalamiento se ha vuelto un blanco de muchos accidentes. Ante esta situación los comerciantes que se encuentran en dicho punto hacen un atento llamado a las autoridades para que impongan señalamientos y establezcan un semáforo, esto con el firme objetivo de menorar el número de impactos entre los automovilistas o motocicletas ya que son demasiados los percances que ahí se han registrado.

César Rodríguez, uno de los comerciantes menciono que desafortunadamente le ha tocado presenciar accidentes fuertes en el lugar por lo que se dijo encontrarse preocupado ante esta situación y más porque las autoridades no han tomado ninguna carta bajo el asunto sabiendo perfectamente que es un punto que ocurren demasiados accidentes y que para evitar estos conflictos deben de establecer un semáforo. “Extiendo una invitación a las autoridades del municipio que vengan a este punto de la ciudad y pongan un semáforo para así evitar que se sigan impactando los carros unos contra otros al no existir algún señalamiento que se respete, es por eso que cuando menos pensamos tenemos que reportar a las autoridades que hay un percance”, dijo.

Por otro lado, la joven María Sánchez reitera ya haber hablado con las autoridades correspondientes pues menciona que tiene miedo que se impacten con su local o que llegue a ocurrir una tragedia mayor y todo por la velocidad tan alta en la que circulan por esa calle. “La verdad no sé qué están esperando para venir y poner un semáforo en este punto, es muy necesario ya que a lo que va del año son demasiados los choques que se han presentado y bien sabemos que no nada más aquí es necesario se ponga uno si no en otros cruceros que están igual de necesitados o hasta más como a la salida de Guamúchil frente a un hotel ahí pasan muchos accidentes por lo mismo”, dijo.

“Se debe prestar atención en estos casos la verdad no puede ir uno arriesgando su vida porque cuando menos lo pensamos otros carros se meten o pasa algo y ahí se da el choque”, externó un poco molesta. Añadió que se espera que este nuevo gobierno tome cartas en el asunto y pongan semáforos en los puntos que se ameritan de la ciudad puesto a que lamentablemente muchos de ellos han arrebatado ya varias vidas.

Por su parte el señor Óscar Castro, quien se encontraba circulando por la carretera Guamúchil-Mocorito, expuso que ya en varias ocasiones se ha salvado de sufrir un accidente por ese cruce ya que cuando menos lo piensa los conductores de adelante dan vuelta hacia la izquierda sin marcar cuando otros carros más vienen de frente y el rápidamente tiene que frenar. “Supongo que lo que me ha salvado es que tengo buenos reflejos, pero sin duda alguna el semáforo es muy vital en este lugar, los accidentes son recurrentes y es que el lugar se presta mucho y es necesario contar con eso”, fueron las palabras del conductor.