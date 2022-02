Urge fumigación contra el dengue en la colonia Cuauthémoc en Guamúchil

Sinaloa.- En la colonia Cuauhtémoc, de Guamúchil, cuentan con muy buenos servicios públicos, según señala Walter López Báez, habitante de esta zona, sin embargo, comentó que para ellos es de gran necesidad que se den fumigaciones contra el mosquito del dengue de manera continua, puesto que esto no se realiza hasta que ya hay casos alarmantes de este padecimiento.

Este año se incrementaron en gran medida los casos de dengue en la región del Évora, y la colonia Cuauhtémoc, ubicada en Guamúchil, no fue la excepción, ya que asegura el señor Walter López, que no podía salir de su hogar con libertad por la gran cantidad de mosquitos que había, y por desgracia las fumigaciones llegaron tarde, ya que había muchas personas con este padecimiento, y por ello recalcó que es de gran necesidad que esto se haga como manera de prevención, para evitar que esto vuelva a suceder, y es crucial que se visite la zona porque se encuentran cerca del río, porque esto facilita el criadero de mosquitos y afecta a todas las personas que pretenden disfrutar de una tarde al aire libre, porque los moscos no les permiten salir de las grandes cantidades que llegan a haber en la temporada de lluvias.

De igual manera, señaló que sería importante que se instalen algunos topes o reductores de velocidad, ya que las calles carecen de estos y ponen en riesgo a los menores de edad que salen a jugar fuera de su hogar.

Por otro lado, comentó que respecto a los servicios públicos no tienen queja alguna, puesto que por fortuna no sufren por falta de agua, iluminación o recolección de basura.