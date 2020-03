Usarán carteles y perifoneo para llamar a la prevención por Covid-19

Mocorito, Sinaloa.- Con la finalidad de tomar las precauciones debidas debido a la contingencia por el Covid-19, el médico municipal de Mocorito, Aurelio Zazueta, informó que ante el tema de la emergencia sanitaria las medidas que se tomarán como prevención serán principalmente en los balnearios así como en todos los centros recreativos, por lo que se van a colocar carteles y se hará trabajo de perifoneo.

"Esto no será prohibiéndole a la ciudadanía, sino que como precaución para ellos se les estará comunicando que sólo va a estar cerrado en Semana Santa por medidas de seguridad, por lo que no queremos que se acumule la gente en esos lugares, no más de 30 personas", citó el galeno.

Asimismo, Aurelio Zazueta detalló que quienes tomarán las medidas que sean necesarias serán el Gobierno y la Secretaría de Salud, instancias que intervendrán cómo medidas de emergencia en caso de que sea necesario, por lo que reiteró que como medida de prevención sólo se establecerán carteles y perifoneo, pero únicamente como medidas preventivas y no como prohibiciones a los habitantes, las cuales serán llevadas a todas las comunidades y la cabecera municipal.