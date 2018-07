Usuarios de urbanos piden se analice con sensatez

Guamúchil, Sinaloa.- Usuarios de los camiones urbanos señalan que el aumento traería gran afectación para bolsillos de trabajadores, por el bajo salario que existe. Sin embargo, de llegarse a dar el aumento, exigirán que den buen trato y buen servicio a los usuarios, ya que algunos de los choferes no tienen el respeto por los pasajeros.

Para trasladarse de un lugar a otro cada vez es más difícil, señalan algunos de los usuarios de transporte urbano, y tendrán que buscar otras alternativas de transporte para poderse mover de un lugar a otro, en especial cuando es una persona que trabaja con el salario mínimo, por ello es importante que se analice de manera sensata el aumento del transporte público.

Usuarios esperan en las paradas de camiones para recibir un buen servicio / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

“A veces uno como usuario no puede hacer nada, cuando los dueños de los camiones quieren hacer un incremento solo lo proponen, pero los usuarios no nos metemos”, indicó Regino Verduzco Vega, usuario de los camiones urbanos diariamente, quien señala que es mejor esperar para ver si se hará el aumento, que bien afectará el bolsillo de todos los trabajadores que se trasladan en este medio, así como para los padres que tienen que mandar a sus hijos en camiones. Por su parte, Nicolás Sagaste comenta que el incremento no se debería de realizar, porque el trato que dan los choferes no es el adecuado, ya que a las personas mayores no las tratan bien y en ocasiones hasta les faltan al respeto por querer mediar alguna situación que se les complica dentro de la unidad, ya sea al subirse, o en la entrega del cambio.

Asimismo, Javier López indica que cada vez complican más la situación económica para la clase trabajadora, porque el salario mínimo es muy poco, la gasolina muy cara, y el transporte urbano por los cielos los perjudica, porque todo está muy caro; explicó que tendrán que buscar otra opción de transporte, ya que si se trasladan para poder trabajar no les va a salir, al contrario, van a tener que invertir para poder trabajar.