Usuarios de transporte foráneo prefieren no salir

Guamúchil, Sinaloa.- A raíz del aumento de dos pesos que se aplicó al transporte público hace aproximadamente ocho días, los pasajeros se muestran inconformes y afectados económicamente. Anteriormente el pasaje tenía un costo de 14 pesos y con este cambio quedó en 16 pesos.

En un sondeo que empresas EL DEBATE realizó, encuestando a personas que utilizan frecuentemente este medio de transporte, coincidieron en que el servicio que ofrecen en estas rutas se encuentra en pésimas condiciones, los camiones están viejos y con mal aspecto.

Hace aproximadamente ocho días se dio el incremento de tarifa en el transporte público por la cantidad de dos pesos. Esto provocó reacciones en los pasajeros que diariamente requieren de este tipo de servicio.

La mayoría de los camiones tienen mucho tiempo en circulación y no se les da el mantenimiento adecuado. Una de las rutas de las más largas es la de La Tasajera, donde el transporte pasa por 18 comunidades antes de regresar.

Enriqueta Madrigal Guzmán, quien tiene su domicilio en la comunidad Potrerillos, perteneciente al municipio de Mocorito, señaló que algunos de los camiones cobran un peso y otros dos, lo que les causa confusión, por no saber cuál es la tarifa real, además que dos pesos se le hace un costo exagerado.

“Yo vengo muy poco a Guamúchil porque está muy caro el pasaje, no es justo, apenas traemos los 30 pesos y no nos alcanza”, dijo Madrigal Guzmán.

Esta situación obliga a los habitantes de comunidades alejadas a acercarse a la cabecera del municipio solo en casos emergentes.

María Enriqueta López, proveniente de El Pochote, resaltó que estas acciones son las que afectan el bolsillo de quienes utilizan diariamente el transporte público. “Yo a veces tengo, hay otras veces en las que no. También hay algunos camioneros que nos consideran, si nos falta un peso, pero hay quienes no, es como todo”, dijo Enriqueta Madrigal Guzmán.

Además agregó que pocas veces decide venir a la ciudad debido a que no le alcanza el dinero para el pasaje, porque no cuenta con buena vista y debe andar acompañada siempre, lo que causa que el gasto sea el doble.

Casi no miro, por eso solo vengo cuando es necesario, que es cuando tengo citas en el Seguro o que ocupo algo y debo venir yo, al mandado”, citó.

Por su parte, el señor Carlos Montoya dijo que esta noticia lo tomó por sorpresa cuando decidió, después de varios meses, viajar a la comunidad de Cerro Agudo para visitar a algunos parientes.

“Cuando llegué me llevé la sorpresa de que le habían aumentado el costo al pasaje y quedó dos pesos más arriba de lo que estaba”, dijo Carlos Montoya.

Por último, uno de los conductores del camión que lleva a la comunidad de Cerro Agudo, Francisco López, afirmó que no hay pasaje y que los gastos que implica mantener el camión no salen con la poca gente que se sube. Esto a pesar de que él no ha cambiado su tarifa a 16 pesos.