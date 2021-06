Vacuna Covid-19 aplicada en la Región del Évora tiene efecto después de 3 semanas

Guamúchil, Sinaloa.- El proceso de vacunación es para proteger a las personas y hacerlas inmunes ante el Covid-19. Existen muchos tipos de vacunas que están circulando en México y que están aplicando todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Se ha ido avanzado conforme a habido la disponibilidad de estas.

Luis Víctor Velazco Zayas, señaló que van avanzando bien con las vacunas e invitó a las personas a que acudan y se las apliquen ya que les dará una protección específica tres semanas después de la aplicación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mencionó que la inmunidad depende de algunos factores incluyendo algunos climatológicos, enfermedades, técnicas de aplicación, el tipo de vacuna que sea y la efectividad de la misma. Expresó que esperan que sea una efectividad muy buena a pesar de que no se tiene la experiencia necesaria porque es una vacuna nueva en el mundo.

Agregó también que no por el hecho de que una persona este vacunada deben bajar la guardia y dejar de poner en práctica las medidas de salud. Destacó que el estar vacunado es una herramienta más, pero debe ir en conjunto la vacunación, el lavado de manos, la sana distancia, el uso de las mascarillas y el evitar ir a lugares aglomerados porque esto puede poner en peligro la salud y aumenta la transmisión de este virus.

Sin casos

Confirmó que en la Región del Évora hasta el momento no se han dado casos de personas vacunadas que se hayan contagiado de Covid-19.

“No contamos con un reporte o registro de estas acciones, pero la eficacia de las vacunas está aprobada pero también depende mucho de múltiples factores”.

Explicó que principalmente se debe tener el cuidado de la red del frío, así como también la salud y la edad de las personas.

Leer más: Protección Civil listo para actuar ante las lluvias torrenciales por Huracán Enrique en Sinaloa

Reafirmó que no se puede bajar la guardia aún con la vacuna porque esta no protege en las primeras semanas de haberse aplicado y puede haber un periodo de ventana en donde no cuentan con anticuerpos suficientes y pudieran enfermarse.

Explicó que los expertos en vacunación hacen varios tipos de ensayos y estudios con una y dos dosis, de esta forma se determina la actividad celular e inmunológica de cada persona para posteriormente hacer inferencias y tener los resultados de estos protocolos de estudio.

Último adiós a Alma Carmina

Síguenos en