Vagones como un corredor gastronómico, una atracción

Guamúchil, Sinaloa.- En ningún municipio de Sinaloa se ha realizado un proyecto tan ambicioso y original como el que impulsa el Gobierno de Salvador Alvarado. Se trata de un corredor gastronómico que será instalado en vagones del tren, en una de las vías de la avenida Ferrocarril, integrado por comercios que ofrecerán la variedad del sazón local.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes entregó al Gobierno de Salvador Alvarado una relación de vagones para que sean seleccionados antes del inicio de las subastas. El alcalde detalló sobre dicho trámite: “Recibimos una propuesta de entre 10 y 11 vagones a escoger, para poder que nos den ellos el costo antes de sacarlos a remate. El municipio puede acceder a estos, pero no todos están en condiciones óptimas. No sabemos cuántos podríamos adquirir, pero haremos una visita a la Ciudad de México en las próximas semanas para avanzar en el trámite”, informó el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez.

A más de un año de culminada la obra de la avenida Ferrocarril, no se ha logrado potencializar la actividad económica. Algunos de los comercios cerraron y otros más se mantienen, pero la afluencia no es la esperada. Al ser uno de los principales atractivos turísticos, a este lugar le está faltando el plus de la gastronomía. Ante esta necesidad, el Gobierno municipal ha estado impulsando un original proyecto: “un corredor gastronómico en vagones”. Ortiz Sánchez explicó en qué etapa se encuentra el proyecto y el impacto que se espera.

Las experiencias y lugares diferentes se han convertido en los principales intereses de turistas. En lugares como Guamúchil hay mucho por ofrecer para responder a las demandas actuales. En este sentido, el proyecto de convertir los vagones de tren en comercios gastronómicos resulta más que atractivo, icónico.

El presidente municipal expuso que el plan se basa en “que se instalen comercios de manera formal, que sea una especie de renta para recuperar la inversión. Sería algo ícono tener un vagón como comercio. No hay comida en la avenida Ferrocarril, por eso la gente no va”.

Por el momento la idea es que las unidades se ubiquen en la vía cercana a la avenida, a la altura de uno de los restaurantes que operan. Sin duda el impacto que tendrá será una mayor afluencia de visitantes, generará una derrama económica que permitirá revivir la avenida para que no decaiga con el tiempo. Otro de los planes para la avenida es la instalación de un museo. El alcalde mencionó que hay interés de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero nada se ha concretado.

De concretarse antes de la culminación de la presente Administración, los “restaurantes vagones” sentarán un referente, ya que no existe un atractivo de este tipo en el estado. A nivel nacional se conocen pocos casos como el llamado Vagón Express Minero, localizado en el pueblo minero Del Oro, en el Estado de México.

Aquí se brindan platillos locales, internacionales y con menú para comensales vegetarianos. Sin duda, la sola imagen de poder degustar un platillo en un espacio de este tipo, lo vuelve en sí atractivo.