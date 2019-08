Valentín necesita su ayuda para defender la vida

Guamúchil, Sin. La desesperación y la preocupación invaden a una madre soltera que solo busca el bienestar y la salud de sus hijos, en especial cuando uno de ellos tiene alguna enfermedad.

Tal es el caso de la señora Refugio Bejarano Pérez, quien sufre por la enfermedad que se apoderó del cuerpo de su hijo Valentín desde el día en que nació.

La madre de Valentín informó que requieren de aproximadamente 80 mil pesos para cubrir los fondos del tratamiento que solo pueden recibir en Estados Unidos.

Bejarano Pérez señaló que a pesar de que tuvieron a su hijo con un tratamiento bastante fuerte, este no dio el resultado que se esperaba.

“Ahorita me lo han hecho candidato a trasplante de médula, lo cual no es ni un 50 por ciento probable de que funcione”, citó.

Agregó que está consciente de esta situación, pero por otro lado tiene la ventaja de contar con otro tratamiento que es más viable para la salud de Valentín, pero es de mucho mayor costo.

Resaltó que ya se envió el expediente a Estados Unidos, y en estos momentos solo están esperando la confirmación de los médicos para que se haga el trasplante, pero para esto se requiere mucho dinero.

A raíz de que el caso de Valentín se dio a conocer en redes sociales, muchas personas se han puesto en contacto con la señora Refugio Bejarano para apoyarla de una u otra manera, por lo que dijo con la información que recibió se enteró por medio de una joven de 17 años de este tratamiento que brindan en Estados Unidos, y el cual a ella le fue bastante útil, y gracias a esto hace cuatro años que dejó de padecer leucemia.

“Bendito Dios ya se encuentra bien, y es lo que nosotros queremos para mi hijo”, dijo Bejarano Pérez.

Con tan solo 9 años de edad, este pequeño debe lidiar con una enfermedad que le quema la sangre y le provoca dolor la mayor parte del día, además de quitarle la oportunidad de realizar las actividades que todo niño de su edad practica, como jugar e ir a la escuela.

Esta enfermedad se torna agresiva y muy complicada de tratar, pero no imposible. Aseguró la mamá de Valentín que él nació con este padecimiento, pero que hasta hace cuatro años se presentaron los síntomas. Agregó que en lo que va de ese tiempo ha recibido alrededor de 220 quimioterapias y que el tratamiento quedó suspendido porque solo le queda una quimio, que es la última opción.