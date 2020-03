Van contra las fumigaciones aéreas en Angostura

Angostura, Sinaloa.- La dirección de Protección Civil en el Ayuntamiento de Angostura toma cartas en el asunto y va contra las fumigaciones aéreas que mandan hacer muchos productores agrícolas para que su cultivo tenga mejor rendimiento, pues aseguran que no se están haciendo correctamente y esto está ya generando serios problemas.

José Luciano Castro Bojórquez explica que en los próximos días tendrán una seria reunión con pilotos de las aeronaves, así como también con agricultores para exhortarlos a que cuiden en todo momento el medio ambiente, pues se lo están acabando poco a poco.

El objetivo es concientizarlos para que tomen las debidas precauciones al momento de llevar a cabo una fumigación y no nos maltraten la flora y fauna”.

Además de ver las limitantes de hasta dónde pueden llegar a esparcir el agroquímico en relación a que muchos pueblos están cerca de los predios y están siendo afectados, ya que algunos niños ya presentan detalles en la salud.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Matínez nos ha girado instrucciones de que trabajemos duro en torno a esta actividad de las aerofumigaciones porque, al igual que nosotros, está preocupada en conservar en óptimas condiciones el medioambiente.

“Queremos un municipio sin contaminación y por tal motivo buscaremos evitar riesgos en los planteles educativos, además estamos viendo que el ecosistema está siendo muy dañado por dispersar más de lo debido los productos químicos que son tóxicos para nuestros animales. Hemos estado viendo algunas evidencias de que muchas aves lamentablemente han muerto y creemos nosotros que la causa puede ser esto, así como también muchos árboles se han secado, más en la parte del río”.

“Vamos a tomar medidas urgentes y a ponernos de acuerdo con los pilotos y los productores para que esto no siga sucediendo. Por lo pronto no tenemos contemplado aplicar sanciones, pues lo que más queremos es generar un cultura consciente de que esto ya no puede seguir, se tiene que acabar y todos deben de poner un granito de arena para tener un mejor medio ambiente. Reconocemos que la actividad preponderante en Angostura es la agricultura pero sí debemos de tener cuidado de no afectar nuestro ecosistema”, manifiesta José Luciano Castro.