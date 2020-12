Vecino del municipio de Sinaloa desea apoyo para su tratamiento

Guamúchil, Sinaloa.- El mejor regalo que anhela el ciudadano de Sinaloa municipio, Fredy Campos para esta Navidad no es material, es su salud, que alguien lo apoye para realizarse un chequeo médico y pagar su tratamiento.

Prendas de vestir, aparatos electrónicos, televisores, juguetes y cosas materiales son las peticiones más comunes en la lista de deseos para Navidad de la mayoría de las personas, pero Fredy Campos Bojórquez solo tiene una petición para Santa Claus: que alguien le ayude para que un especialista atienda su problema de salud que padece desde que estaba pequeño. Ya no soporta los dolores que le provoca su discapacidad.

Fredy solo anhela pasar una Navidad sin dolor en sus pies. “No sufrir”. Necesita que lo revise un especialista para iniciar con un tratamiento, pero desafortunadamente su situación económica no es favorable y no cuenta con los recursos para realizarse los estudios médicos.

Además de que no cuenta con el respaldo de sus padres, quienes ya fallecieron, se ha quedado en el desamparo, viviendo solo en el ejido Rancho San José.

Confía que alguien de buen corazón le brinde esa oportunidad de atender su problema de salud, que le dificulta trasladarse de un lugar a otro como cualquier otra persona.

“Solo eso pido de Navidad, que alguien me ayude para poder pagar a un especialista para que me revise, que alguien me dé esa oportunidad de pasarla bien, sin dolor, y yo sé que con la ayuda de mi Dios se les multiplicará el apoyo que me brinden”, es la petición de quien anhela que su condición de salud mejore.

El hombre, de 41 años de edad, padece una enfermedad que adquirió durante la infancia y que lo ha afectado en su movilidad con un problema en su pie derecho y que se le está complicando.

Para quien desee apoyar de alguna manera a Fredy Campos, ya sea con una gestión, un apoyo o un contacto, puede comunicarse directamente al número de celular 6731008027.