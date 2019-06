Vecinos de la 10 de mayo espera el progreso

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes de la colonia 10 de Mayo, en Guamúchil, aseguran que de cierta forma es un lugar tranquilo, pero sí le hace falta mucho que mejorar, por tal motivo le piden a las autoridades municipales que les brinden ayuda.

La señora Martha Soto comenta que actualmente todas las calles son de terracería pero están transitables, en buen estado, al igual que los servicios públicos como agua, drenaje, alumbrado público y recolección de basura.

Donde sí hace falta es en la cuestión de la fumigación contra los moscos, pues ya se empieza a ver esta plaga, más en las cosas que están cerca del canal que divide a la colonia 10 de Mayo con la 5 de Febrero, pues ahí hay mucho monte por ambos lados.

Un canal de regular tamaño divide a la colonia 10 de Mayo y a la 5 de Febrero, el cual en temporada de lluvias agarra suficiente agua. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Incluso comenta que en temporada de lluvias este arroyo, que nace de una laguna que esta cerca, agarra mucha agua y ha llegado a provocar inundaciones, cosa que en esta temporada no quiere que se repita la historia del año pasado con la tormenta tropical 19-E, que causó estragos en varios hogares.

La vecina del lugar manifiesta que se alegraron mucho cuando pavimentaron la calle que va hacia la escuela primaria, pero luego se desilusionaron porque la obra no llegó hasta dicho plantel educativo, pues le faltaron como tres cuadras, pero ya luego seguro a finales de esta administración o en la que viene se completará la obra que vendrá a beneficiar a los habitantes de la 5 de Febrero, de la Cuesta de la Higuera y sobre todo a los de la 10 de Mayo, ya que la mayoría transita por ahí.

“Los fines de semana los jóvenes que anda en motocicletas sí se pasan, pues se juntan como unas cinco o seis y es un ruidajo por las calles, pero por fortuna no ha sucedido un fatal accidente. Creo que este problema no solo se da en esta colonia, pues he sabido que por todos lados de Guamúchil los Tránsitos y los Policías las andan quitando, ponen retenes y ahí caen los muchachos. Por lo pronto estamos bien, pero podemos estar mejor”, dice Marthan Soto.