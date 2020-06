Vecinos de la colonia 15 de Julio en Guamúchil piden pavimentación

Guamúchil, Sinaloa.- En la colonia 15 de Julio, en la ciudad de Guamúchil, la ciudadanía dice no tener problemas con los servicios públicos, y es que la mayoría de estos se encuentran muy bien, aunque si hay una necesidad que ven en el sector, es la falta de pavimento en varias calles, pues de esto se desprenden otros problemas.

Una vecina de la calle Eustaquio Buelna, en esta colonia, quien prefirió omitir su nombre, comenta que el pavimento sí les hace mucha falta pues son nubes de polvo las que levantan algunos carros al pasar por ahí, “ojalá hubiera pavimento, yo estoy bien mala de las alergias por lo mismo, pero siempre he sabido que dicen que no va a haber pavimento aquí porque la calle no va recta, pero no sé”, expresa.

Asimismo, dice que sí le dan su raspada a las calles de vez en cuando, pero la problemática es que las autoridades no riegan seguido, sino los mismos vecinos para aplanar un poco la tierra.

En el tema de los servicio públicos, manifiesta que están bien, pues el agua nunca les hace falta, mientras que el camión recolector de basura pasa puntual sus tres días a la semana.

Además, el alumbrado no está tan mal, aunque sí han quitado algunas lámparas y otras se han fundido, pero también hay postes que están deteriorados.

Te puede interesar:

Coronavirus en México: 10,167 muertos y 93,435 contagiados hoy 1 de junio

Las filtraciones de Anonymous en plena pandemia del COVID-19

Claudia Sheinbaum reporta aumento de hospitalizaciones por Covid-19