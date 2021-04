Vecinos de la colonia San Miguel de Guamúchil desean contar con mayor vigilancia

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a ser considerado un conjunto habitacional tranquilo, ciudadanos de la colonia San Miguel de Guamúchil, afirman que sí requieren de mayor vigilancia policiaca, ya que están muy cerca de la vía del tren y constantemente ven a gente que viaja en los vagones, pero algunos se bajan cuando entra a cargar semilla en la Zona Industrial y como son personas que van de paso temen a que se vaya a presentar algún hecho delictivo como robo o asalto, cosa que tiempo atrás sí se presentaba constantemente pero de repente se calmaron las cosas.

La señora María Francisca Pérez afirma que a como están los tiempos nadie se debe de confiar, pues el tejido social está tan echado a perder que quien menos te lo imaginas en un momento dado podría ocasionar algún daño, es por ello que no está de más el que las patrullas de Seguridad Pública pasen más seguido por las calles de la colonia para prevenir el delito y no cuando ya no haya remedio.

Además, comenta que algunas lámparas del alumbrado público no funcionan como debe de ser, en tanto que otras son tapadas por las ramas de los árboles y la luz no llega bien a la calle.

En cuanto al servicio de recolección de basura se refiere, la ciudadana expresa que afortunadamente rara vez falla, pues el camión cumple su ruta los tres días a la semana, si no es por la mañana como tradicionalmente sucede, seguro es por la tarde.

Además, manifiesta que las calles de terracería están en buen estado y para beneplácito de muchos por donde pasa camión urbano hay pavimento. La señora resalta que en tiempo de lluvias suelen tener el problema de que no hay pasada por la parte del río y si el tren está atravesado en la Zona Industrial tardan un buen de minutos para poder llegar al Centro de la ciudad para hacer sus compras.

