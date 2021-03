Vecinos del fraccionamiento Zapata de Guamúchil pasan las noches sin agua

Guamúchil, Sinaloa.- Vecinos de un sector del fraccionamiento Zapata, en Guamúchil, se quejan de padecer la falta del vital líquido cada noche. No es de hace una semana o del año pasado, el problema de la falta de agua en el horario nocturno es un problema de hace años en el callejón 10 de Abril y parece que así se dejó a este sector, porque para las 20:00 horas ya no sale una gota de agua de la llave, por lo que las actividades del hogar se ven afectadas y a las familias no les queda más que prepararse.

Así lo comentó la vecina María de Jesús Sánchez, al señalar que “no vuelve el agua como hasta las cinco de la mañana”.

Algunos de los vecinos afectados comentaron que no conocen el motivo por el que se les corta el agua, pero es una situación que les afecta bastante porque no pueden realizar las actividades con normalidad, pero eso sí, el recibo del agua no puede dejar de pagarse. Es por eso que esperan que las autoridades competentes atiendan el caso y se cheque la falta de suministro.

Otro de los servicios que fue calificado en malas condiciones fue el pavimento, que ya requiere un revestimiento.

En el fraccionamiento Zapata no se cuenta con un área verde para la realización de actividades deportivas, ni tampoco un parquecito para hacer ejercicio, la recreación familiar y para que los niños y jóvenes puedan realizar actividades sanas. El único servicio que fue bien calificado es la recolección de basura.

