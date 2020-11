Ven difícil panorama en Cruz Roja de Pericos, Mocorito sin el apoyo de la gente

Mocorito, Sinaloa.- Ante las declaraciones que hicieran los paramédicos y socorristas de Cruz Roja Pericos en el municipio de Mocorito, donde señalaban que lamentablemente operaban con muchas carencias y se sentían olvidados por todo mundo, el delegado estatal reconoció el problema y afirmó que si lamentablemente la sociedad no se involucra en apoyar a la base las condiciones siempre estarán complicadas.

Carlos Bloch detalló que Cruz Roja Estatal está para todos pero desafortunadamente los recursos no alcanzan para cumplir tanto con la delegación local (que está en la cabecera) y su base (en Pericos), como lo es el caso de Mocorito.

“La de Pericos sí ha tenido algunos problemas económicos pero no es privativo de ellos mismos, pues hay muchas otras bases en Sinaloa que también tienen esa situación porque los municipios no pueden soportar esa carga, yo se lo he dicho mucho, abrir bases tiene mucho que ver el apoyo que reciban de la misma población porque al final de cuentas es un servicio que se les está brindando a ellos y de eso vivimos, meramente de sus donativos”.

“Si la sociedad de Pericos no se involucra en apoyar a Cruz Roja va ser muy complicado su sostenimiento y una óptima operatividad, las bases o delegaciones no las abro o las cierro yo como delegado sino que se da por la colaboración de la sociedad”, afirma Carlos Bloch.