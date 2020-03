Venta de estaca, el sostén de su familia

Angostura, Sinaloa.- Por el amor de sacar a su familia adelante, el señor Rafael González viaja desde El Fuerte al municipio de Angostura para vender estacas como huinol, mauto, paliguana, palopiojo, entre otra variedad de madera, con la esperanza de reunir el dinero necesario para llevar el sustento a su hogar.

Desde muy mañana el señor se levanta para ir a comprar las estacas y tomar rumbo a diferentes partes del municipio de Salvador Alvarado.

Coroni se llama el lugar de donde pertenece este gran señor, que con esfuerzo y dolor de dejar a su familia en su hogar, se pone a trabajar a las orillas del municipio mostrando en su camioneta la gran variedad de estacas para hacerlas más vistas, que es así como saca para brindarles mejor vida a su familia.

Variedad de estacas son las que vende el señor. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Con tristeza en su rostro y voz quebrantada, don González mencionó que en ocasiones es necesario quedarse a dormir en su misma camioneta porque no le sale regresarse y volver sin ni un peso en su bolsillo.

“Aquí tengo mi cobija y mi almohada para dormir, porque no me sale regresarme, no me queda nada de dinero, aunque es muy incomodo, lo tengo que soportar”, dijo el hombre.

Tan solo 35 pesos es el costo por cada pieza, las cuales en ocasiones ni se le venden por el poco tráfico que circula. “No siempre vengo, porque no hay madera casi, pero hago el esfuerzo para darles de comer a mi pequeña familia”, finalizó.