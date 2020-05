Ver a su hija motivó a madre alvaradense para recuperarse del COVID-19

Guamúchil, Sinaloa.- Esa mañana cambió para siempre su vida. Desde su habitación ha esperado por semanas volver a abrazar a su pequeña de 2 años de edad.

Una paciente con diagnóstico positivo de COVID-19 que se encuentra en la fase final de recuperación en su hogar, en el municipio de Salvador Alvarado, compartió con EL DEBATE su testimonio sobre el proceso que ha enfrentado.

Se trata de una madre de familia de 25 años de edad, quien ha estado separada de su hija de 2 años desde que presentó los síntomas a finales del mes de abril. Aunque fue la semana pasada que la dieron oficialmente de alta, continuará aislada hasta tener el resultado de la prueba final.

“Si yo no lo hubiera vivido no lo hubiera creído. Tristemente uno tiene que pasar por esta difícil situación para hacer conciencia y cuidarse más”, fueron sus primeras palabras al iniciar la entrevista telefónica.

Sin duda su vida es un antes y un después, ¿pero cómo ha enfrentado la enfermedad que ha causado miles de muertes en el mundo? Esto es parte de lo que compartió a quien llamaremos Valentina Méndez, por protección a su integridad. “La primera semana en aislamiento fue la más difícil. No quería hablar con nadie”, relató.

Además de soportar los síntomas, tuvo que lidiar con la crueldad de los comentarios respecto a su condición de salud. “Mi caso fue muy conocido hasta por personas que no me conocían”, continúa, pero poco a poco con el apoyo moral de su familia y los cuidados pudo mejorar su salud. “Varias vecinas me preparaban comida y se la traían a mi mamá para que me la diera, a pesar de que les decían otros vecinos que no deberían de hacer eso, y muchos de ellos no creen, pero son más bien morbosos”, lamentó la joven.

Las videollamadas con su adorada pequeña fueron “el oasis en el desierto”. Parte de las actividades que ha venido realizando en el encierro son la lectura, escuchar música, ver televisión y ayudar en las tareas escolares a su hermano querido. En su caso, la clave fue estar en constante comunicación con su hija, su esposo, amistades y familiares; fueron el motor para recuperarse durante los 14 días que marca el protocolo de salud para dar de alta a un paciente.

¿Qué aprendizaje te deja?

“Aprendí a valorar más la vida, a tener más fe en Dios, a valorar más a mi familia y a mis amistades.”

Desde su habitación y desde su corazón espera que su mensaje sea escuchado. “Falta conciencia, muchas personas no se están cuidando, nadie está exento de enfermarse, deseo que nadie más tenga que pasar por lo que estoy pasando”, señaló.





