Verbeneros registran déficit del 30 por ciento en ventas

Guamúchil, Sinaloa.- La venta en los populares puestesitos no ha sido tan favorable como años pasados. El secretario general del sindicato de fiestas y verbenas del municipio de Salvador Alvarado, José Antonio Martínez Segovia, informó que se tiene una baja del 30 por ciento en cuestiones de ventas, esto comparando con el año anterior. Por lo que señaló que esto se debió a que no hay circulante y no porque las empresas se hayan atrasado en el pago de aguinaldos.

Detalló que en el transcurso de lo días, ya no surten más productos porque lo que quieren es que salgan a la venta los que están.

Destacó que por lo menos lograron sacar la inversión que se hizo en este año para la instalación de la venta.

“Fue un año muy difícil y va terminar de la misma manera, pero si nos dio la oportunidad de salir de los gastos que se generan con la inversión”, citó. Agregó que la inversión que se hace en su negocio, es de 70 mil pesos cada temporada.

Expresó que posiblemente la situación no mejore pero si tiene la esperanza de vender un poco más.