Vialidad sin registro de queja de falta de camiones

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que la ciudadanía de las colonias Lomas de los Achires y Las Garzas se quejan ante los medios de comunicación por la falta de transporte público en esta ruta hasta el momento no se ha presentado una petición ante la delegación de Vialidad y Transporte que se encuentra en Salvador Alvarado, así lo dio a conocer el delegado Jesús Enrique Pérez Ramírez.

“Aunque los vecinos tengan esa inquietud seguido en los medios de comunicación no se puede hacer nada”, expresó el delegado de Vialidad y Transporte, Jesús Enrique Pérez Ramírez, quien agregó que hasta la fecha de parte de los vecinos de la colonia Las Garzas y Lomas de los Achires no se ha presentado ninguna carta por escrito haciendo la petición para que se busque solución a la falta de transporte, lo cual se tendría que trabajar de la mano con un comité de la colonia, para lograr que la alianza de camiones urbanos busque como estrategia el generar un ingreso del pasaje de estas colonias, sin embargo sin petición no podrán avanzar.

Con anterioridad la colonia Lomas de los Achires y Las Garzas contaban con una ruta de camión corta, sin embargo no era viable para los conductores, ya que no se generaba pasaje, a pesar de que duraban hasta 20 minutos dentro de la colonia los pasajeros no tomaban el autobús, por tal motivo no les salía la inversión del combustible, por este motivo comenta el miembro de la alianza de camiones urbanos de Salvador Alvarado, Alfonso Díaz Ramos que decidieron retirarla, porque la ciudadanía prefería irse caminando o pedir raite para poder llegar a su destino.

El delegado de Vialidad y Transporte, Enrique Pérez Ramírez, comentó que si la ciudadanía pide que haya una ruta especial para estas colonia se tiene que hacer la gestión, pero tienen que haber cercanía de los habitantes, ya que es importante aclarar cuáles son los motivos, y juntar una carta de firmas para poder llevar a cabo el ejercicio, y que la alianza de camiones pueda observar que habrá compromiso por parte de la ciudadanía que vive en esta zona, o en conjunto buscar una ruta que les genere mayor ingreso y no salgan afectados.