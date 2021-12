Vialidad y Transporte implementa operativo sorpresa a urbanos de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Con la finalidad de seguir manteniendo las medidas sanitarias en el transporte urbano de la ciudad de Guamúchil, la dirección de Vialidad y Transporte a cargo de Ciriaco Vargas, implementó el día de hoy un operativo sorpresa. El delegado, afirmó que están vigilando que cada unidad circule con máximo 20 pasajeros ya que tienen una capacidad de transportar a 40 personas.

Enfatizó que buscan que las personas que aborden los camiones urbanos cumplan con las normativas que el Sector Salud especifica como lo es, el uso de cubrebocas y que los chóferes proporcionen el gel antibacterial y que de igual manera hagan uso del cubrebocas y traigan las unidades bien sanitizadas.

Mencionó que el objetivo de realizar este operativo de manera sorpresa es saber si verdaderamente los chóferes están cumpliendo con lo que les corresponde y es por eso que visitan varios puntos al mismo tiempo para evitar que entre ellos mismos se pasen la voz. Expresó que ellos están invitando a todos aquellos pasajeros que aborden el transporte urbano a que hagan conciencia y que no bajen la guardia y que no se confíen por el hecho de estar vacunados. “Yo invito a la gente a que no bajemos la guardia para que pronto estemos en familia y abrazarnos”, citó.

Leer más: Emilia Juárez da su segundo informe de labores al frente de Amexme Guamúchil