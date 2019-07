Vinculan a investigación a 29 agricultores por quema de soca

Angostura, Sin. En maratónica reunión que duró cerca de tres horas donde hubo dimes, diretes e intercambio de ideas y algunas propuestas, autoridades municipales de Angostura, en coordinación con la dirección de Ecología y los productores agrícolas, da un gran paso hacia evitar la quema de soca en los predios ya trillados de maíz.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez detalla que el Comité Municipal Contra la Quema de Soca desde su creación a la fecha está trabajando arduamente en el tema, muestra de ello es que ya tiene en su poder un levantamiento de alrededor de 30 actas circunstanciadas que poseen información explícita de todos los predios que han sido siniestrados y quiénes son sus respectivos dueños.

En las próximas horas se empezará una investigación a profundidad para dictaminar y deslindar responsabilidades, ya que de esta manera podrán aplicar las sanciones correspondientes.

"Esta reunión, además de muy larga, fue demasiado productiva, ya que se tomaron acuerdos sustanciales dentro de las acciones que se pretenden realizar, sin duda fue una junta acalorada porque no tenemos el mismo punto de vista pero al final de cuentas terminó con puntos a favor.

Las acciones que siguen son la instalación de un Comité de Evaluación de Dictamen para constatar que los 30 productores que se tienen enlistados se les quemó la parcela y en esta primera etapa se expusieron los nombres de los afectados, pero no podemos juzgarlos si fue a propósito o no incendiar el predio, e aquí la primera acción que tendrá a bien realizar el comité y la próxima semana convocará a reuniones a todos los involucrados para leer las actas y determinar la sanción si corresponde a la quema o no y de aprobarlo el comité de cuanto sería para cada uno de ellos, ya que puede salir en la investigación que se haga que el predio le fue quemado al productor, de ser así nosotros como municipio buscaríamos la manera de gestionar algo para brindarle un apoyo al afectado que por accidente le quemaron la tierra.

Si en la investigación se determina que sí, que el productor fue quien incendió a propósito, entonces se hará acreedor a una sanción económica que impondrá el propio comité según las leyes y lo que nosotros hemos acordado en Cabildo.

Por último, si no hay sanción, ya que la quema fue por accidente, lo que quedaría por investigar sería al pepenador y se buscará a través de los comisariados hacer un listado para convocarlos a una reunión y darles una capacitación de lo que es y porqué está prohibida la quema de soca, y si es por algún asunto de economía pues buscarle incentivos, si tienen hijos darles alternativas para que busquen otras formas de vivir y no sea a través de quemar para juntar la mazorca.

Dentro de las acciones a futuro quedará reglamentando un código de ética de los productores y con el Ayuntamiento tomemos el acuerdo de todas estas acciones, que se firmen, para que ellos estén conscientes de las consecuencias, ya que la solución a muchas cosas del campo no es la quema de soca, hay otras formas y métodos", expresa la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.