Viviendas vulnerables es un problema fuerte en el estado de Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- En todos los municipios del estado de Sinaloa se padece la falta de un hogar con piso y techo de material. Salvador Alvarado no es la excepción, se han detectado varios casos de viviendas en muy malas condiciones en el primer mes de labores del DIF Municipal. El Sistema DIF Sinaloa ha detectado que las viviendas vulnerables en todo el estado es un problema fuerte no menor, informó la presidenta Eneyda Rocha Ruiz.

Ante esta carencia en vivienda digna, se está trabajando en un nuevo programa que será incluido dentro de los nuevos programas que se planean implementar en el 2022. Y aunque la funcionaria no informó exactamente cuántas viviendas vulnerables se tienen identificadas, afirmó que sí es un problema en todos los municipios que merece atención prioritaria, porque está ligado al tema de la falta de una buena alimentación.

Por su parte, la presidenta del DIF Salvador Alvarado, Guadalupe López de Camacho, informó que en el recorrido que ha realizado a las colonias casa por casa sí ha detectado más de tres casos de familias en viviendas muy humildes, dos de estas en Los Laureles. “En una de estas vive un adulto mayor en una casa muy humilde, y en otra hay una persona con discapacidad. Hasta el momento no hemos llegado aún a recorrer las colonias, pero sabemos que es un problema que existe en el municipio y vamos a buscar la forma de atender los casos”.

Sobre la estadística en el municipio de Salvador Alvarado, no se cuenta aún con un padrón oficial de cuántos hogares son vulnerables en infraestructura, ya que el personal del DIF se encuentra realizando recorridos por la zona urbana, para continuar en comunidades.

Hablar de viviendas vulnerables es hablar de una serie de carencias que se padecen en esos hogares, no solo en cuanto a las condiciones en que se encuentra la casa, ya sea de lámina galvanizada, de cartón o de material, pero muy deteriorada, sino de que se carece de las necesidades más básicas como la alimentación. La presidenta del DIF Estatal abordó ese problema en las familias necesitadas y se refirió a la desnutrición. No se pueden desligar ambas carencias, son parte del rostro de la pobreza extrema que no solo está presente en las comunidades o zonas serranas, sino en las ciudades.