Voluntario inconforme ante la contratación de tres nuevos bomberos en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Angostura inconformes con la contratación de los tres nuevos integrantes, según lo dio a conocer Juan Alberto Gutiérrez, quien desde hace ocho años labora voluntariamente en la Estación de Bomberos de Angostura.

Desde hace años, han surgido inconformidades por la desatención de parte de su comandante José Humberto Romo Valenzuela y del presidente del Patronato de Bomberos, Aurelio Lugo, pues aseguraron los "tragahumo" que no han recibido los apoyos requeridos, tales como falta de renovación de equipo y contratación de personal.

En este último punto se aclaró que se integrarían tres nuevos elementos a la unidad, sin embargo, algunos trabajadores manifestaron sentirse inconformes, ya que según su argumento muchos de los voluntarios no fueron tomados en cuenta para la contratación pese a la gran cantidad de años prestando el servicio a la comunidad.

"No tomaron en cuenta ni a los Bomberos de base ni mucho al voluntariado que tiene muchos sirviendo y capacitándose para darle lo mejor al pueblo de Angostura", expresó Juan Alberto Gutiérrez.

Añadió que sólo uno de los tres bomberos contratados tiene la experiencia y el conocimiento, pues ha servido como voluntario por varios años, pero aseguró que los demás sólo prestaron servicio por unos meses.

“Reto al comandante a que me enseñe alguna maniobra operativa o que me muestre cómo usar el equipo de respiración, porque sólo ha estado trabajando como administrativo y rara vez sale a servicios, no es un comandante en sí”, señaló el bombero.