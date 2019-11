Wilfrido Bejarano demanda a grupo de La Ilama por daños

Angostura, Sinaloa.- Debido a los problemas que se han generado a raíz del reparto de tierras en la comunidad de La Ilama en Angostura, entre dos grupos que aseguran ser propietarios de los predios el presidente del módulo de riego 74-1, Wilfrido Bejarano, interpuso una demanda al grupo de lidera Sidronio Montoya ante el Centro de Justicia Penal por daños a la infraestructura del módulo.

El presidente del módulo, informó que desde hace días se han estado presentando algunos daños en compuertas y que sospechó del grupo de Sidronio Montoya. Sin embargo, aseguró que el día de ayer claramente se ve en un video, que están haciendo un mal uso del agua, dándole un rumbo diferente al que debe tener.

Están dañando toda la infraestructura del módulo y voy a presentar una denuncia de quien resulte responsable”.

Destacó que las personas que salen en el video están acompañando en el predio empleitado en el ejido La Ilama.

Wilfrido Bejarano pidió a las autoridades correspondientes incluyendo a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, que tome cartas en el asunto porque está dentro del municipio.

Resaltó que estos grupos ya se había acercado con él para que les brindara el servicio de agua. Detalló que no les ha dado agua a ningún usuario de los que están dentro del conflicto.

“No les he dado agua a absolutamente nadie. Tengo las liquidaciones en el módulo, me he detenido para no crear yo problemas pero aún así no me están respetando la infraestructura del módulo. Es por eso que ya debo tomar cartas en el asunto”, dijo el presidente del módulo 74-1.

Agregó que no se han hecho valoración de los daños, pero dijo que no son graves. “No son graves pero no quiero que se me agraven más y que me perjudiquen en la cuestión de los riegos”, citó.