Ya tiene fecha la nueva chenelada

Guamúchil, Sinaloa.- Ocurrencia, “chenelada” variedad, teatro o show, pero la pelea entre el presidente de Angostura José Manuel Valenzuela y el excampeón del mundo Jorge Travieso, ya tiene fecha y lugar para su desarrollo. La esperada función se efectuará el sábado 16 de diciembre en el estadio de beisbol Alberto Vega Chávez, de la cabecera municipal de Salvador Alvarado.

OFICIAL.

Todo esto fue informado ayer en rueda de prensa que encabezaron los propios “Chenel” Valenzuela y “El Travieso” Arce. Tanto “Chenel” como “el Travieso” hicieron hincapié que el único objetivo de este tipo de evento es divertir a la gente y de paso recaudar fondos para regalarles en Navidad juguetes a los niños más pobres de Angostura y también ayudar en la construcción de una iglesia en la comunidad de La Primavera.

“Todos saben la calidad humana del presidente de Angostura, y reiteramos que esto es solo con la intensión de ayudar. A mi también me gusta ayudar y con mucho gusto vendré a pelear” explicó Jorge Travieso.

COMPROMETIDA.

Jorge Travieso explicó que siendo un peleador ya retirado pero con su vocación de misionero aceptó al igual que lo hizo anteriormente Julio César Chávez, el reto de pelear que le hizo “Chenel” Valenzuela, ya que su único objetivo es contribuir a reunir juguetes para los niños y además apoyar en la construcción de una iglesia.

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE.

RESPALDO.

La cartelera será respaldada por cinco o seis peleas más con prospectos de Los Mochis, Guasave, Culiacán y Guamúchil, explican organizadores encabezados por el promotor angosturense Gonzalo Godoy.

EXPLICACIÓN.

“Respeto a la gente que no está de acuerdo con este tipo de ocurrencias mías, pido que no se tome a mal estas locuras, pero teniendo como propósito una buena causa lo hago con gusto, y además es honroso pelear con estas grandes figuras”, dice “Chenel” Valenzuela. Jorge Travieso consideró un gesto muy bueno el que hace “Chenel” Valenzuela, y que la gente que lo critica, no tiene corazón.

ESTADO FÍSICO.

Y mientras se llega la hora, “Chenel” se recupera de una pequeña cirugía de la espalda de donde se le retiró un absceso de grasa, y “El Travieso” del ajetreo que tiene en el reality show del Exatlón que transmite una televisora aquí en México.