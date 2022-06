Ya van 30 multas emitidas por derroche de agua en Salvador Alvarado

Sinaloa.- Debido al problema de la sequía que se está viviendo en todo el estado y al que el municipio de Salvador Alvarado no es ajeno, la Japasa implementó un programa de multas a los usuarios del servicio que sean sorprendidos haciendo derroche o mal uso del agua, y hasta el momento se ha multado a 30 ciudadanos que el personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado detectó haciendo desperdicio, dijo el gerente de la paramunicipal, Enrique Román Cruz Gastélum.

La sanción mínima que se ha aplicado es de 5 mil 700 pesos, principalmente a personas que han sido sorprendidas lavando vehículos con las mangueras, incluso hay personas que se les ha encontrado con las mangueras tiradas en las calles desperdiciando el vital líquido.

El funcionario municipal dijo que una sanción puede llegar hasta los 10 mil pesos en caso de reincidencia. Indicó que se seguirán intensificando los trabajos de este programa con los usuarios que sean sorprendidos derrochando el agua. Enrique Román Cruz agregó que esta es una medida preventiva y no tanto represiva.

Destacó que un 70 % de las multas aplicadas se han estado pagando y el resto ha sido convenido en las oficinas el pago. Indicó el gerente de la paramunicipal que se ha platicado con estos usuarios y han entendido la situación del problema que se vive por la sequía en la región. También dijo que se les están dando las facilidades para que paguen estas multas de manera parcial en el caso de los que no tienen para hacerlo en una sola exhibición.

Resaltó que por el momento no han tenido notificación de que haya alguna multa que les quieran pelear legalmente, y en caso de que resulte una demanda el departamento jurídico es el que está aplicando las sanciones, y la Ley de Agua Potable da facultad para aplicar las multas y se está preparado en caso de que algún usuario quisiera demandar legalmente. Se está viendo la posibilidad de trabajar la distribución del vital líquido de manera tandeada, pero no se ha hecho para no tener servicio deficiente a la ciudadanía.