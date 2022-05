"Yo mientras tenga vida le echaré muchas ganas": Flavio, entrenador en Guamúchil

Sinaloa.- La vida le tendió una mala jugada. Le golpeó el cilindro motor, pero le revivió el coraje, estimulando de paso su actitud y las ganas de seguir luchando. Flavio Raúl Ávila Aguilar es entrenador deportivo de profesión y desde muy pequeño mostró sus dotes de portero, inclusive en su época de estudiante llegó a jugar futbol profesional en Hermosillo, Sonora, en la Tercera División.

Estudió la carrera de Entrenador Deportivo en la Ciudad de México, y ya concluida esa etapa, cambió su residencia a Mexicali, Baja California, ciudad en la cual se convirtió en un reconocido instructor de natación. El gusto por el futbol lo mantuvo cerca de esta disciplina, dirigiendo y participando también en algunos torneos allá en la frontera. Con momentos buenos y malos, transcurría normalmente hace tres años la vida de Flavio Raúl Ávila Aguilar, hasta que un problema de riñón lo obligó a regresarse a esta su ciudad natal, donde radica la mayoría de sus familiares.

Con la carga aún más pesada sobre sus espaldas por el problema de salud, Flavio recuerda que la urgencia fue atenderse de inmediato, y así sucedió con la ayuda de amigos y familiares. Ante la necesidad de trabajo, encontró la oportunidad de colaborar como entrenador de natación en la alberca semiolímpica y en la selección de Salvador Alvarado.

Siempre con la frente por delante, comienza así una nueva vida en su natal Guamúchil, compartiendo sus conocimientos de natación y en horas libres jugando y participando en la dirección técnica de equipos de Veteranos, principalmente. Considera que esta última es una actividad recreativa que lo mantiene ocupado y al lado de sus amigos de manera relajada. Recuerda que apenas comenzaba a rendir frutos su trabajo en la natación, cuando se vino el problema de la pandemia, lo que obligó a las autoridades a cerrar las albercas como medidas preventivas.

Flavio Ávila comprende que su problema de salud es en cierto modo hereditario y también por costumbres alimenticias de familia. Diagnosticado con diabetes, y además el problema de riñón, le ponen una dura prueba. Reconoce que por malos hábitos en la alimentación el tiempo le cobró factura. Sin negar que por momentos lo ha invadido la depresión, está consciente que lejos de rendirse, se mantiene fuerte, positivo y con una actitud a prueba de todo. Acepta la jugada que le presenta la vida, pero está seguro que donde unas puertas se cierran, otras se abren, para bien.

El momento más complicado para este entusiasta entrenador fue cuando vino primero una úlcera diabética en el pie derecho, situación que provoca a la vez un problema de circulación en el pie izquierdo. Fue tal la gravedad, que fue internado de inmediato, y como dice Flavio Ávila, “no hubo otra solución más que amputar el pie y parte de la pierna izquierda para que el problema no creciera”.

De ahora en adelante no hay negatividad que valga la pena en la mente de Flavio. Dice que la fuerza para seguir adelante se la dan sus amigos, alumnos y, sobre todo, su familia. “Nadie me ha dejado abajo, me han apoyado siempre en todo, en lo económico y en lo moral. Ahorita tengo terapias en el DIF, y a la vez imparto clases en una alberca privada, buscando obtener recursos para comprarme mi prótesis”.

Sentado en su silla de ruedas a la orilla de la cancha, impulsando con gritos a sus jugadores, dice que algunos de sus pupilos por su limitada calidad tal vez nadie les dé chance de jugar, y ahora él disfruta verlos divertirse. “Yo ya jugué mucho, no tengo nada qué demostrar. Fui campeón estatal y nacional universitario.”

Comenta que los golpes de la vida, aunque fuertes, como el que está sufriendo él ahora, le han enseñado muchas cosas. “Hoy hasta tengo otra familia, la de los amputados, y con quienes juego basquetbol en silla de ruedas. Es un grupo muy padre. Aun con este problema, tenemos mucho dónde desarrollarnos. Pronto iremos a un Estatal, jugaremos además softbol y tendremos competencias de tiro con arco”.

Te recomendamos leer:

Dice Flavio Ávila que lo más importante en la vida es trascender. Está contento porque pronto se reactivarán las clases de natación en la alberca semiolímpica. “Yo mientras tenga vida le echaré muchas ganas. Quisiera ver a todos los niños y jóvenes hacer deporte. A los adultos, que se ejerciten, existe una gran gama de disciplinas y oportunidades para mantenerse activos y con salud”.