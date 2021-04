Yo sí tomaré en cuenta a Pericos, promete "Alfredín"

Sinaloa. - El dia de hoy el candidato a alcalde de Mocorito por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Alfredo López Castro mejor conocido como "Alfredín" recorrió las calles de la sindicatura de Pericos, tocando puertas casa por casa para tener un acercamiento directo y de frente con la gente.

Con un extraordinario recibimiento por parte de los pobladores de dicha localidad, el popular "Alfredín" dice sentirse mas comprometido que nunca al sentir una gran aceptación por parte de los mocoritenses.

Al llegar a los hogares el abanderado del PRD pudo percibir la falta de atención por parte de las autoridades municipales, pues fue la principal queja que le hicieron saber.

"La gente esta cansada de que no los tomen en cuenta, conmigo eso no va a pasar, yo seré un presidente del pueblo y para el pueblo, ya no va a existir el abandono por parte del Gobierno Municipal, yo si tomaré en cuenta a Pericos", puntualizó el candidato para la alcaldía de Mocorito Pueblo Mágico.

A 18 días de campaña política "Alfredín" sigue recorriendo sin descanso para poder llegar a todas partes y pedir el apoyo para ser el Próximo Presidente Municipal y así poder resolver el gran problema al que se enfrentan los mocoritenses que es la falta de atención y abandono por parte del gobierno.