"Yo tengo sembrando de todo en mi patio"

Mocorito, Sinaloa.- Es muy común ver en los ranchos, cómo los patios de las casas se convierten en áreas de sembradíos, esta tradición normalmente la conservan las personas que durante su infancia siguieron las costumbres de sus antepasados; tal es el caso del señor Apolonio Inzunza Alapizco, quien a convertido gran parte de su casa en siembras de diferentes hortalizas, frutas y semillas.

LA IDEA.

Cuenta don Apolonio que la idea de sembrar en su patio surgió ya que su papá lo hacía y él miraba cómo preparaba la tierra para luego sembrarla, aparte de que él trabajó muchos años en las hortalizas y adquirió experiencia, “esto lo hago todos los años, de aquí sacamos para comer y si alguien se acerca a querer comprar pues le vendemos, yo aprendí con mi papá cómo se tenía que preparar la tierra y en qué tiempos sembrar cada cosa, cuando yo trabajaba en los campos para el lado de Culiacán y Guayparime aprendí también cómo colocar los hilos para los ejotes ‘riata’, algunos requieren de más cuidado, como los pepinos, ejotes y la sandía, algunos otros ocupan mas agua, pero le echamos ganas de tener siempre diferentes siembras, lo importante es tener de dónde comer”, expresó el señor vecino de la comunidad de Tepantita.

VARIEDAD.

Son diversas las siembras que tiene en su patio, “aquí tengo sembrado frijol ‘buchi’, éste tiene como 36 días que se sembró, también tengo maíz, calabazas, sandía, nopales, pepino blanco y frijol ‘riata’, no me la paso más que cuidando que no les vaya a faltar agua o cuando miro que les está cayendo una plaga, los empiezo a fumigar”.

TRADICIÓN.

Cuenta el experto en las siembras, que en la comunidad es muy normal ver cómo los patios se convierten en zonas de siembras y son tradiciones que se van pasando de generación en generación, pero que normalmente, quienes han seguido sembrando son las personas adultas mayores, porque a los jóvenes casi no les gusta la agricultura.

“Aquí en el rancho casi todos tenemos sembrado algo, no podemos quedarnos sentados, yo tengo hasta crianza de gallinas, esas son muy buenas para el caldo, los que más sembramos somos lo que ya estamos viejos, a la plebada casi no les gusta la agricultura, ellos prefieren estudiar o hacer otras cosas, es muy bonito el despertarte y ver que el trabajo que te pasaste haciendo durante muchos meses te está dando frutos, aquí hasta los nopales nos comemos”.