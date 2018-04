"Yo toco la batería y también bailo"

Guamúchil, Sinaloa.- Su gusto por la música lo trae de nacimiento, ya que por su sangre corre la tradicional y emblemática banda sinaloense, al ser hijo de músico y estar rodeado de familiares dedicados al mismo oficio. El pequeño Alexander Aguilar Angulo tuvo su primer instrumento a su primer año de vida, y aunque a su corta edad no toma clases profesionales, es un experto al tocar la batería.



Con una sonrisa inigualable, lleno de sueños e ilusiones, Alexander se la pasa muchas horas del día perfeccionando su estilo al tocar la batería, pues dice el pequeño músico es algo que le gusta, “me gusta mucho tocar la batería, le pego bien recio y suena bien, casi todos los días pongo música en la computadora de banda y yo lo sigo”. También cuenta el pequeño talento que a él le gusta mucho el tener amigos, “yo tengo muchos amigos y primos, juego con ellos y a veces cantamos juntos”.



Otra de las cualidades que tiene el niño de la colonia 10 de Mayo es su amplio gusto por el baile, pues éste domina muy bien el reguetón, la cumbia, y la banda, ni se diga.

En las fiestas que me invitan yo bailo, la gente se me queda mirando y eso me gusta, bailo bien machín.