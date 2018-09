Cruz Roja Delegación Guamúchil nació para dar apoyo al pueblo

Guamúchil, Sinaloa.- El 19 de septiembre de 1969 fue el primer día en que hubo una Institución de Asistencia Privada de Cruz Roja Mexicana en Salvador Alvarado. Con voluntad un grupo de médicos de la ciudad buscó los medios para poder instalar una unidad para el apoyo en caso de emergencias, siendo así el nacimiento de un sinfín de voluntarios socorristas, que hoy cuentan algunas de sus anécdotas para recordar aquel día.

Los socorristas veteranos que estuvieron desde casi sus inicios, José Medardo Delgadillo, Francisco Ávila Martínez y Efrén Guadalupe Ramírez García, recuerdan como si fuera ayer el momento de barrer las instalaciones de Cruz Roja; siendo un pueblo chico, con poco tiempo de su municipalización, consiguió tener cómo apoyar a los alvaradenses en caso de emergencias médicas.

Los veteranos de Cruz Roja comentaron que antes de abrir las instalaciones de Cruz Roja hicieron una convocatoria de voluntarios por medio de un grupo de médicos, entre ellos Florentino Camacho, Eduardo Sánchez Valdez, Jesús Manuel Flores Díaz Bonilla, Efrén Gallardo, Edwiges Cázares, Aurelio López Navarro y Donaciano Trejo Reséndiz; enfatizaron que éstos son unos de los médicos que participaron en el inicio, sin embargo, en la actualidad existen muchos más médicos que han dado asistencia en la institución.

Desde sus inicios la Cruz Roja Mexicana siempre estuvo en un medio militarizado, poco a poco fueron generando especializaciones, hasta llegar en su actualidad, en técnicos socorristas, pero siempre les han dado las herramientas base para salvaguardar la vida de los ciudadanos. “Nos preparamos para dar el apoyo vital, para trasladar a un hospital y que los médicos especialistas continúen en el rescate de la vida de la persona herida”, expresó Francisco Ávila Martínez.

Cruz Roja Delegación Guamúchil fue instalada en un centro dermatológico, donde trataban lepra por alemanes, sin embargo, los edificios quedaron solos por varios años, después fueron donados, donde los fundadores de Cruz Roja tomaron posesión.

El socorrista Francisco Ávila Martínez recuerda que el primer paciente fue Emilio Martínez, un llantero con un hematoma en la frente por tener contacto con un aro que salió disparado de una llanta. Llegó a las instalaciones de Cruz Roja a las 08:00 horas del 19 de septiembre, siendo la primera emergencia por cubrir, hasta el momento les ha quedado en su memoria bien marcado.

Asimismo, recuerdan que al principio tenían muchas deficiencias porque no tenían cómo solventar algunos gastos, no contaban con ambulancia, hasta un tiempo después, que les fue donada una ya usada, la cual no podía llegar muy lejos y siempre ocupaban el apoyo de Culiacán para realizar traslados, sin embargo, eso no era impedimento para poder salir a dar apoyo de emergencia, pues los movía la intención de ayudar, y tal como lo dice el veterano Efrén Ramírez, “la misión de Cruz Roja es dar atención esté en donde esté, cómo esté y a la hora que se tenga que auxiliar”, pues hasta el momento no los detiene para dar apoyo aun teniendo las carencias de aquellos tiempos.

Así les han quedado muchos recuerdos en la memoria que son difíciles de olvidar, tal como lo expresó el socorrista José Medardo Delgadillo: “Los accidentes que estuvieron muy fuertes fueron los trenazos, tanto en Estación Acatita y San Juanico, recuerdo que estuvieron muy fuertes, cientos de heridos, igual que los camionazos que existieron en Rancho Viejo, Caitime, Buenavista y Tamazula II, siempre nos queda grabado ese tipo de episodios, porque no eran pocos lesionados, sino muchos, eso nos deja mucha experiencia, pero siempre buscábamos entregar todo, porque requería de entregar nuestro apoyo”.

Antes los socorristas todo lo hacían con las manos, necesitaban tomar la presión, y era solo con el tacto, el azúcar igual, pero hoy en día tienen muchos aparatos que los auxilian, sin embargo, el objetivo es el mismo: salvar vidas, dar lo mejor de ellos y salir a auxiliar a los heridos, trasladarlos y que salgan con bien.