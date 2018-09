Exigen habitantes de Cerro Bola atención de la Japasa

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes de la comunidad Cerro Bola, perteneciente a la sindicatura de Cacalotita, en Salvador Alvarado, exigen al personal de la Japasa, así como del Ayuntamiento, que de una vez por todas den una solución al grave problema que los aqueja desde meses atrás. Para el señor Roberto Castro Inzunza la vida en el poblado se ha convertido en un dolor de cabeza, incluso informó que constantemente deben viajar a los poblados de Angostura para suministrarse con agua limpia para sus necesidades.

En días anteriores el señor se contactó con personal de esta casa editorial para informar de la situación que se está viviendo en su comunidad. El ciudadano, quien tiene más de 60 años viviendo en Cerro Bola, comentó que este problema ya es del conocimiento de las administraciones tanto de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), así como del Ayuntamiento.

El agua es un cochinero, sale lodo en las llaves, y tenemos meses, por no decir que años, con esta situación, nos tienen a puros plazos, promesas y mentiras tanto la Japasa como los del Ayuntamiento. Sí han venido las autoridades, pero solo hacen promesas, y no salen de ahí”, comentó el ciudadano afectado.

Por las necesidades del hogar constantemente deben acudir a comunidades de Angostura, en donde se encuentran agua más limpia. Y quienes no tienen las herramientas para transportar agua, deben esperar a que se asiente el lodo y así poder obtener agua, la cual tiene olores fuertes o podrido por la cantidad de lodo en su interior. Castro Inzunza informó que con las lluvias han estado captando agua, incluso afirmó: “Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, lo malo de este ranchito es toda la vida haber pertenecido a Salvador Alvarado, si fuera de Angostura tuviéramos muchos mejores servicios, pero son cosas que no se pueden remediar”.

Finalmente el habitante dejó claro que a pesar de que el tanque elevado cuenta con una llave de paso para drenar el tanque, esto no se hace porque el comisario municipal no lo quiere. Por lo antes mencionado, exigen que la paramunicipal actúe a la brevedad posible.