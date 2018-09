Club de Leones Guamúchil entrega útiles escolares

Guamúchil, Sinaloa.- Club de Leones sembró sonrisas en alumnos al entregar paquetes de útiles escolares, en la escuela primaria Diana Laura Riojas de Colosio, en la colonia Solidaridad. La actividad denominada como "Complementa la mochila", se realiza ininterrumpidamente desde hace 17 años con la entrega de kits de útiles al inicio del ciclo escolar.

En esta ocasión, 10 miembros del club iniciaron la primera actividad de apoyo a escuelas en este año, con la noble labor social que ha caracterizado al club. El paquete de útiles entregado a los pequeños y pequeñas, incluye tres libretas, un juego geométrico, dos plumas, tres lápices, tijeras, un paquete de colores, sacapuntas y borrador, que para las familias representa un importante ayuda para la educación de sus hijos.

Con emoción cerca de 25 niños y niñas acudieron a recibir los paquetes. Entre sonrisas, aplausos e incluso algunos niños con timidez, dieron un paso al frente cuando escucharon su nombre.

Atento y muy ordenado, el público de pequeños permanecieron en sus sillas acompañados de sus madres, durante el evento celebrado en la cancha deportiva de la escuela.

Los niños que recibieron el apoyo se mostraron contentos / Fotografía EL DEBATE

Los hermosos ojos verdes de Dulce Zuñiga irradiaban un brillo especial esta mañana. Recibió lo más preciado que puede tener una niña de su edad, colores y libretas, para dibujar y hacer tareas. Quien sueña con ser doctora, sostenía entre sus manos el kid de útiles, acompañada de su madre, que atentas escuchaban las palabras de los miembros del club de leones, que los visitaron este día de sábado nublado. Ni las lluvias ni malos pronósticos de afectaciones por el clima, detuvieron la realización del evento.

Dulce Jaqueline es la menor de seis hermanos, de los cuales aún dos continúan estudiando. Para su madre Beatriz Amelia Cuevas, significa mucho este apoyo, porque fue muy difícil cubrir los gastos escolares de los tres hijos que tiene a su cargo, "hago de todo para poder sacar la quincena, desde juntar plástico, cobre, leña, una cosa y otra para poder pasarla y salir adelante, porque ahorita no estoy trabajando, y no tengo quien me apoye, porque soy madre soltera", expresó.

Con 24 años de fundación, la escuela Diana Laura Riojas de Colosio, ha logrado mejorar en la cobertura de sus necesidades para atender a más de 125 alumnos, la mayoría de familias de escasos recursos. Pero aún queda mucho por hacer, comenta la directora María de Jesús Castañeda Urías, quien ha solicitado desde hace tiempo la rehabilitación de la barda, debido a que en temporadas de lluvias sufre el impacto de los vientos, y además es camino fácil para insectos peligrosos y culebras, que en varias ocasiones se han encontrado en el área de sanitarios, lo que pone en riesgo a los estudiantes.