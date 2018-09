Batamotita está hundido en la carencia y el olvido

Mocorito, Sinaloa.- “Hablando a plata limpia, Batamotita, Mocorito carece de muchas cosas y lo peor de todo es que está en el olvido total, pues los caminos nunca los arreglan, no hay empleo temporal para la gente, hay luz porque un particular la puso, pero de parte de las administraciones del Gobierno Municipal somos unos inditos marginados, no gente civilizada”, asegura con voz molesta el señor Melecio López Rodríguez.

El habitante de la comunidad asegura que el problema no es de ahora, sino de otros periodos, por tal motivo le pide al alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro que tome cartas en el asunto y de alguna u otra manera le inyecte vida al poblado y baje programas sociales que ayuden a la ciudadanía.

Lea también: Cuerpos de auxilio del Évora se capacitan ante emergencia química

“Yo le pregunto a la autoridad municipal; ¿el empleo temporal de los caminos dónde está?, ¿quién lo cobra?, ¿por qué Salvador Alvarado tiene tanto apoyo para su gente y Mocorito no?, ahí está la muestra en Buenavista, que nos queda a seis kilómetros de distancia y vemos que tiene todo, sin faltarle un apoyo, en cambio, nosotros, de Mocorito, no tenemos ni una libreta, además los caminos de terracería están intransitables, estamos incomunicados con Rosamorada, pues ni en una bicicleta se puede andar, pero lo que más me puede es que los niños que van a la escuela secundaria a la comunidad La Noria pierdan clases debido a que no pueden pasar, fallan dos o tres días, van hasta que el camino se oree y ya pasan en sus motos, ya que antes hasta los tractores quedan pegados de lo mal que está el camino", comentó Melecio López.

"Año con año es la misma machaca, no arreglan la pasada, entonces en qué bolsillo queda el dinero, porque de que el municipio tiene apoyo del Gobierno Estatal y del Federal lo tiene. Yo quisiera que el gobernador tomara en cuenta las muchas carencias que tenemos en Batamotita, porque el Gobierno Municipal hace sus papeles y pone que ya hizo las obras y se lleva el dinero, eso no se vale, por eso exigimos atención para la comunidad, que está en el olvido”, aseguró Melecio López.