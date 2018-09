¡Viva México! Grita Chenel Valenzuela en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Ante una gran cantidad de asistentes, el presidente municipal de Angostura, José Manuel Valenzuela López dio el grito de Independencia acompañado de los regidores de la comuna.

Ni el calor así como las nubes dispersas que se hicieron presente durante gran parte del día, provocó que la ciudadanía evitará hacer acto de presencia a las afueras del palacio de gobierno.

Sería alrededor de las 22:10 horas cuando el Secretario del Ayuntamiento Jorge Guadalupe Barron Estrada, leyera la tradicional acta de Independencia misma copia de la que se redactará en 1810. Posteriormente el presidente municipal con enjundia hizo el ya tradicional protocolo ¡Viva México!, mientras los asistentes, quienes fueron miles respondían.

Fuegos artificiales / Fotografía: EL DEBATE

Los fuegos pirotécnicos no se hicieron esperar, la quema del castillo así como los toritos hicieron que los presentes con sus celulares monitorearan en todo momento para tener los recuerdos de lo que podría ser el último grito de independencia de Chenel Valenzuela. En este tema, el alcalde informó que aún no sabe que le deparará el destino, por lo cual no se atreve a decir si lo fue o no.

Al evento, hizo acto de presencia Noé Rodríguez Jaramillo, teniente coronel del 42 Batallón de Infantería.

Durante todo el evento, los presentes se cuestionaban si habría alguna 'chenelada' y esto llego hasta una vez culminado todo el protocolo oficial. A decir del mismo presidente, "quería hacerlo, vestirme del cura Miguel Hidalgo para el evento pero por respeto, por lo que significa este día y hay que decirlo, por recomendaciones de alguien evite hacerlo antes. Debo decirlo, el cambio de look no iba dirigido a esto, pero durante los días llegamos a esta conclusión" comentó el alcalde luego de vestirse como aquel sacerdote, Miguel Hidalgo.