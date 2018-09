Multa millonaria de parquímetros imposible de pagar

Guamúchil, Sinaloa.- Desde el año 2014 la empresa Galos Parking demando al municipio, por no concluir un convenio firmado para las instalación, sin embargo, el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, indicó que la instalación nunca se llevo a cabo, por lo tanto cree que es injusto.

“Estamos trabajando por medio del asunto legal, por el áreas jurídica del Ayuntamiento, hemos cumplido con los términos legales que se nos han pedido, ha estado fluyendo de una instancia a la otra, creemos que es injustos una demanda millonaria, que el Ayuntamiento no tiene con que pagar, andan entre los 300 millones de pesos”, expresó Ortiz Sánchez.

Hasta el momento la empresa Galos Parking sigue con la demanda en pie contra Ayuntamiento de Salvador Alvarado, con una multa que va de los 300 millones de pesos, sin embargo, la administración no tiene como cubrir esa demanda y cree injusto, ya que la empresa fue la primera en faltar a su palabra de inicio de trabajos.

Alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, comentó que la demanda de Galos Parking, sigue en proceso, no se a esclarecido, ya que en la administración cuando se realizo el convenio con la empresa hubo fallas, no se sabe de que instancias, pero las cosas no se hicieron bien y no se platicaron las cosas, “en la administración en que se tomo la decisión de instalar los parquímetros hubo muchos vicios, porque el contrato no cumplió en tiempo y forma con las instalación y la empresa dice que la administración no le dio tiempo, le dieron un prorroga a la empresa y después se paso el proyecto a la siguiente administración y no se instalaron porque se tomaron decisiones que no cumplían y la información no estaba clarar. Hasta el momento estamos en la espera de aclarar la situación para ganar el caso”.

Comentó que en la administración de Gonzalo Camacho, se firmó el convenio con una fecha y no se instalaron los parquímetros los cuales eran de inversión privada, se les dio una prórroga de tiempo, que sobrepaso la administración y las firmas no cumplieron, después no se instalaron porque no tenía en tiempo y forma la información, por ello se realizó la demanda.